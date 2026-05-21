Її вона доповнила стильними аксесуарами, макіяжем і зачіскою. Фото з події Катя Осадча опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Вас також може зацікавити Стиль Катерини Усик: як одягається дружина легендарного українського боксера

Телеведуча одягнула білу сукню-русалку без бретелей, яка щільно облягає фігуру зверху, а знизу розкривається пишною хвилею. Вбрання від українського бренду BALYKINA доповнили чорні рукавички до ліктя та сумка в тон. Серед аксесуарів Катерина також обрала ніжне діамантове кольє й сережки-кільця – нічого зайвого. Осадчій зробили нюдовий макіяж із розтушованими стрілками та розкішні хвилі, зібрані набік, у дусі голлівудської класики.

До речі, раніше наша редакція також писала про найстильніші образи відкриття Каннського кінофестивалю.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Що відомо про Каннський кінофестиваль 2026?

Це один із найвідоміших і найпрестижніших кінооглядів у світі. Щороку він проходить у французькому місті Канни, яке розташоване на Лазурному узбережжі.

Цьогоріч фестиваль триває з 12 до 23 травня і стане вже 79-м за рахунком. Стартував він із показу фільму "Електрична Венера" режисера П'єра Сальвадорі.

До речі, свою сучасну назву Каннський кінофестиваль отримав лише у 2002 році – раніше його називали Міжнародний кінофестиваль. Про це йдеться на сайті Cannes France.

Переможців оголошують наприкінці події під час церемонії закриття. Тоді журі, переглянувши всі конкурсні стрічки, визначає найкращі роботи та вручає головну нагороду – "Золоту пальмову гілку". У цьому році до складу журі увійшла відома голлівудська акторка Демі Мур.