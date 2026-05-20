Багато користувачів із захопленням стежать за соціальними мережами Катерини Усик і надихаються її стилем, макіяжами та зачісками. Детальніше про все це – далі в матеріалі 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Манікюр, який носитимуть замість гель-лаку: головний nail-тренд літа 2026

Стиль Катерини Усик вирізняється стриманими силуетами, елегантними деталями та жіночими акцентами. Вона часто обирає одяг у нейтральних кольорах – чорному, бежевому, сірому, різних відтінках зеленого.

Катерина Усик / Фото з її інстаграму

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Водночас у її гардеробі є й більш яскраві речі, як-от, червоний шкіряний тренч або синій костюм, який вдало підкреслює колір її очей.

Катерина Усик / Фото з її інстаграму

Катерина Усик / Фото з її інстаграму

У повсякденному житті Катерина часто носить доволі базові речі: джинси, сорочки, костюми. Також у її гардеробі є шкіряна куртка з потертостями. До речі, напередодні видання Cosmopolitan писало про те, що верхній одяг з 90-х знову в тренді, зокрема, й байкерські куртки.

Катерина Усик / Фото з її інстаграму

Для публічних або святкових подій вона частіше обирає сукні, спідниці, блузи, які підкреслюють жіночність та фігуру.

Олександр та Катерина Усики / Фото з інстаграму дружини боксера

Окрему увагу Катерина приділяє деталям. Вона часто доповнює свої вбрання аксесуарами – сережками, браслетами, годинниками, сумками чи окулярами. До прикладу, в колекції дружини Усика є чорний клатч Hermes Kelly Cut. Як раніше писало видання "РБК-Україна", на вторинному ринку його вартість може сягати близько 18 246 доларів США. Також раніше жінку бачили з культовою сумочкою Lady Dior.

Катерина Усик / Фото з її інстаграму

Щодо взуття, Катерина поєднує комфорт і елегантність: у її гардеробі є як моделі на плоскій підошві, так і взуття на підборах.

Що відомо про макіяжі та зачіски Катерини Усик?

У макіяжі бізнесвумен віддає перевагу природності. Найчастіше вона з'являється з нюдовим мейком.

Зачіски Катерина Усик робить різні. Частіше її можна побачити з прямим волоссям, рідше – з зібраним або легкими хвилями.