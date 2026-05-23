Многие пользователи с восхищением следят за социальными сетями Екатерины Усик и вдохновляются ее стилем, макияжами и прическами. Подробнее обо всем этом – далее в материале 24 Канала.

Стиль Екатерины Усик отличается сдержанными силуэтами, элегантными деталями и женскими акцентами. Она часто выбирает одежду в нейтральных цветах – черном, бежевом, сером, различных оттенках зеленого.

Екатерина Усик / Фото из ее инстаграма

В то же время в ее гардеробе есть и более яркие вещи, например, красный кожаный тренч или синий костюм, который удачно подчеркивает цвет ее глаз.

В повседневной жизни Екатерина часто носит довольно базовые вещи: джинсы, рубашки, костюмы. Также в ее гардеробе есть кожаная куртка с потертостями. Кстати, накануне издания Cosmopolitan писало о том, что верхняя одежда из 90-х снова в тренде, в частности, и байкерские куртки.

Для публичных или праздничных событий она чаще выбирает платья, юбки, блузы, которые подчеркивают женственность и фигуру.

Александр и Екатерина Усики / Фото из инстаграма жены боксера

Относительно брендов – жена боксера выбирает как украинских, так и зарубежных производителей.

Особое внимание Екатерина уделяет деталям. Она часто дополняет свои наряды аксессуарами – серьгами, браслетами, часами, сумками или очками. К примеру, в коллекции жены Усика есть черный клатч Hermes Kelly Cut. Также ранее женщину видели с культовой сумочкой Lady Dior.

Ранее Екатерина Усик ещё публиковала фото, где можно заметить ее часы Audemars Piguet Royal Oak 15551BC.ZZ.D405CR.01, которые стоят более 70 тысяч евро.

Часы Екатерины Усик / Скриншот с Threads

Что касается обуви, Екатерина сочетает комфорт и элегантность: в ее гардеробе есть как модели на плоской подошве, так и обувь на каблуках.

В макияже бизнесвумен предпочитает естественность, поэтому на публике обычно появляется с нюдовым мейком. Прически Екатерина Усик делает разные. Чаще ее можно увидеть с прямыми волосами, реже – с собранными или легкими волнами.