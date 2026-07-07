Кейт з'явилася у білій сукні, в якій, до речі, вже відвідувала Вімблдонський тенісний турнір у 2019 році. Про це повідомило видання HELLO!. Водночас цього літа на знаменитому тенісному чемпіонаті принцеса привернула увагу стильним костюмом.

Який образ обрала Кейт Міддлтон для візиту до лікарні?

Принцеса Уельська одягнула білу сукню міді від британського бренду Suzannah London. Вбрання прикрашали контрастні чорні ґудзики та тонкий пояс, який підкреслив талію.

Сукня Flippy Wiggle Dress коштує 2 790 фунтів стерлінгів (понад 166 тисяч гривень). Її дизайн натхненний сукнями, які були популярними наприкінці 1940-х років, але фасон адаптували до сучасного стилю.

Образ завершили чорні туфлі-човники на невисоких підборах, перлинні сережки та перстень.

Кейт Міддлтон в Evelina London Children's Hospital: дивіться відео онлайн

Під час відвідин лікарні Кейт поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми родинами, а також зустрілася з медиками. Вони розповіли принцесі про розвиток лікарні та плани щодо покращення лікування дітей з онкологічними захворюваннями.

Кейт Міддлтон в Evelina London Children's Hospital / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Особливого значення цьому візиту додає те, що серед учасників зустрічі були й представники лікарні The Royal Marsden. Саме там Кейт проходила лікування від раку у 2024 році. На початку 2025 року принцеса повідомила, що перебуває в ремісії.