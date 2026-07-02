Принцеса Уельська відвідала змагання 2 липня, вкотре привернувши увагу своїм бездоганним стилем. Світлини з її появи вже опублікували на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських в інстаграмі.

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Для виходу Кейт обрала елегантний двобортний костюм волошкового кольору, що складався з подовженого жакета та класичних штанів. Образ вона доповнила простою білою футболкою в рубчик із круглим вирізом.

Особливу увагу привертали аксесуари. Як повідомляє The Daily Mail, принцеса одягла сережки з лазуриту та місячного каменю від бренду Wolf & Badger вартістю 79 доларів, що за нинішнім курсом становить близько 3 536 гривень.

Макіяж Кейт був виконаний у теплих коричневих тонах, що додало її зовнішності свіжості. Образ завершив акуратний високий хвіст із підкрученими локонами.

Що відомо про Вімблдон?

Це найстаріший двотижневий турнір з великого тенісу, який щороку проходить у Лондоні наприкінці червня – на початку липня. Змагання традиційно збирають не лише найкращих тенісистів світу, а й представників британської королівської родини, знаменитостей і світської еліти.

Кейт Міддлтон уже десять років є офіційною покровителькою Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету, який проводить Вімблдонський турнір.