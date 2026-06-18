Для повернення Її Високість обрала яскравий образ, Про це, зокрема, написало видання Marie Claire Ukraine.

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Кейт Міддлтон з'явилася на публіці у лимонно-жовтій сукні від Roksanda, яку вже демонструвала у березні 2022 року під час королівського туру на Ямайці, а згодом – на Вімблдонському турнірі того ж року.

Цього разу образ вона доповнила елегантним капелюхом Jane Taylor London, клатчем кольору слонової кістки від Anya Hindmarch і нюдовими підборами Gianvito Rossi.

Серед прикрас Її Високість обрала перловий браслет із трьох ниток, що належав принцесі Діані, а також діамантові сережки з колекції королеви Єлизавети II.

Для довідки! Принцеса Уельська востаннє була на Royal Ascot у 2023 році. У 2024 році вона пропустила кінні перегони через лікування раку. У 2025-му вона залишилася вдома також через стан здоров'я.

Останні виходи Кейт Міддлтон

13 червня в Лондоні відбувся парад Trooping the Colour, який традиційно відвідує королівська родина. Цього року на події з'явилися принц та принцеса Уельські разом із трьома дітьми. Для виходу Кейт Міддлтон обрала ніжно-блакитний образ, що схожий на look принцеси Діани, який вона одягала ще у 1987 році.

Також Кетрін разом із принцом Вільямом побувала на церемонії вручення Ордену Підв'язки у Віндзорському замку, що відбулася 15 червня. На подію Її Високість одягнула світло-жовту сукню-пальто від дизайнера Патріка Макдауелла. Образ вона доповнила крислатим капелюхом у тон від Jane Taylor London, сережками, в яких уже була на своєму весіллі з принцом Вільямом у 2011 році, та бежевим клатчем.