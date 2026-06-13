Для публічного виходу принцеса Уельська обрала ніжний і елегантний образ, який нагадує вбрання принцеси Діани майже 40 років тому. На це звернуло увагу видання Hello.

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На параді Trooping the Colour принцеса Кетрін з’явилася в небесно-блакитній сукні-пальті від Catherine Walker. Свій образ вона доповнила широкополим капелюхом від Philip Treacy.

До цього look Кейт Міддлтон обрала сережки з перлами у формі квітки від Cassandra Goad та брошку Ірландської гвардії.

Її образ цього року порівнюють із вбранням принцеси Діани, яке вона носила на Великдень у 1987 році.

Що варто знати про Trooping the Colour

Це щорічний урочистий парад у Великій Британії, який присвячений офіційному святкуванню дня народження монарха.

Хоч справжній день народження короля або королеви може бути в інший місяць, це свято проводять у червні – щоб була краща погода для великого параду. Традиція існує ще з 18 століття.

Під час події відбувається великий військовий парад: беруть участь понад тисяча військових, оркестри, кінні підрозділи та королівська гвардія. Також на церемонії з'являється британська королівська родина, зокрема на балконі Букінгемського палацу.