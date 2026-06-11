Марія-Антуанетта, королева Вікторія, імператриця Сісі – кожна з них мала свою історію. І своє взуття. Які туфлі носили ці королеви й імператриці – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

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Мабуть, однією із найсуперечливіших правительок в історії Європи вважається французька королева Марія-Антуанетта (1755-1793). Її обожнювали й ненавиділи, нею захоплювалися й засуджували.

Марія Антуанетта / Фото Getty Images

Одна з причин ненависті – нібито марнотратство Її Величності. Є інформація, що тільки на взуття вона витрачала близько 2600 ліврів на рік. Якщо перевести в сучасні гроші – це від 30 до 50 тисяч євро. Щотижня Марія-Антуанетта отримувала чотири нові пари туфель.

Фото її взуття є в архівах Getty Images.

Туфлі Марії Антуанетти / Фото Getty Images

Туфлі Єлизавети Австрійської

Єлизавета Баварська, більш відома як Сісі, народилася напередодні Різдва 1837 року. Її красою захоплювалися сучасники, а сама вона вважається однією з найвідоміших жінок 19 століття.

Єлизавета Баварська / Фото Getty Images

Серед збережених речей імператриці – світлі черевики до щиколотки приблизно 1880-х років. Проста, але вишукана деталь гардероба.

Ботильйони імператриці Єлизавети Австрійської / Фото Getty Images

Взуття королеви Вікторії

Вікторія правила Великою Британією понад 63 роки – з 1837 до 1901 року. Цілий період в історії назвали її іменем – Вікторіанська епоха.

Як пише Getty Images, одну з пар туфель подарували королеві невдовзі після її сходження на престол – приблизно 1838 року. Виготовлені з шовкового оксамиту, вони були вишиті різнобарвним шовком і металевою ниткою. Не черевички – справжній витвір мистецтва.

Взуття королеви Вікторії / Фото Getty images

До речі, зараз в моду повернулися балетки. Напередодні наша редакція писала про трендові кольори для цього взуття на літній сезон.