Однак особливу увагу привернула зачіска принцеси. Фото з заходу Кейт опублікувала у своєму інстаграмі.

Теж цікаво У ділових образах: Кейт Міддлтон здійснила рідкісний вихід зі старшим сином

Зачіска Кейт Міддлтон, яка омолоджує обличчя

Кейт зібрала волосся у високий хвіст з легкими хвилями. Саме така зачіска має потужний антивіковий ефект і візуально "стирає" зморшки навколо очей та на лобі.

Волосся Міддлтон акуратно та плавно зачесане назад, тому створює природний натяг шкіри в зоні вилиць та очей, візуально підіймаючи їхні куточки та роблячи погляд максимально відкритим і свіжим.

Водночас зачіска Кейт не виглядає занадто суворою. На фото чітко можна побачити, що верхня частина волосся зберегла благородний об'єм, а сам хвіст спадає невимушеними хвилями, додаючи образу грайливості, яка завжди асоціюється з молодістю. Окрім того, повністю відкрита лінія шиї та чіткий овал обличчя вдало відвертають увагу від дрібних мімічних зморшок.

Принцеса Уельська доповнила свій образ витонченими сережками з лазуритом та місячним каменем, які завдяки зібраному волоссю стали помітним фінальним акцентом. Цей вихід Кейт Міддлтон укотре довів, що для миттєвого омолодження необов'язково вдаватися до радикальних процедур – іноді достатньо просто змінити зачіску на правильний високий хвіст.

Нагадаємо, що нещодавно наша редакція описала детальніше образ Кейт Міддлтон на Вімблдонському турнірі 2026.