Моделі купальників, які ніколи не вийдуть з моди: вони актуальні десятиліття

Є кілька класичних купальників, які десятиліттями тримаються в трендах. Вони вже стали певною класикою, без яких складно уявити пляжний сезон. Кожного літа дизайнери презентують нові та цікаві варіанти купальників, але найкращою інвестицією буде придбання купальника, який ніколи не вийде з моди.

Купальники з намистинами, браслетами, розрізами та цікавими принтами, у більшості випадків є сезонними, тож для наступного літа не зовсім підійдуть, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

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Правильно підібраний купальник зможе підкреслити переваги й приховати недоліки, відповідно підвищити нашу впевненість в собі. А от невдалий вибір купальника здатен засмутити. Є чудові фасони, які гарно виглядають на більшості жінок. Вони потрапили до списку класики, тож подобаються багатьом.

Цього літа можна придбати певний популярний купальник, але не варто робити ставку на кілька трендових варіантів. Замість цього зверніть увагу на речі, які будуть в моді ще через кілька років.

Трикутник бікіні

Така модель купальника залишається у світі моди понад 70 років. Бікіні добре виглядає на всіх типах фігури. Бонусом цього фасону є те, що він потрапив до найпопулярніших трендів сезону. І це зовсім не дивно, оскільки купальники з бікіні купляють найчастіше.

Модель бандо

Цей фасон теж належить до позачасових кроїв, який ми носимо кожного літа. Особливим плюсом купальника є те, що він не залишає на тілі слідів від бретельок під час засмаги.

Чорний суцільний

Злитий чорний купальник гарно підкреслює талію й робить тіло стрункішим. Чорний колір завжди буде в тренді, тому суцільний купальник буде актуальним ще через 5 чи 10 років.

Білий

До засмаглої шкіри ідеально пасує білий колір, тому така модель є вічною класикою, яка завжди буде в моді.

Смугастий

Символом літа та морської естетики є смужки, тому вони з року в рік залишаються на модному радарі. До найпопулярніших варіантів належать синьо-білі кольори, хоча можна обирати інші колірні комбінації.

Щоб вдало довершити ці образи, рекомендуємо придивитися до трендових аксесуарів на літо, які вже активно носять модниці.