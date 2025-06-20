Купальники с бусинами, браслетами, разрезами и интересными принтами, в большинстве случаев являются сезонными, поэтому для следующего лета не совсем подойдут, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.

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Правильно подобранный купальник сможет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, соответственно повысить нашу уверенность в себе. А вот неудачный выбор купальника способен расстроить. Есть замечательные фасоны, которые хорошо смотрятся на большинстве женщин. Они попали в список классики, поэтому нравятся многим.

Этим летом можно приобрести определенный популярный купальник, но не стоит делать ставку на несколько трендовых вариантов. Вместо этого обратите внимание на вещи, которые будут в моде еще через несколько лет.

Треугольник бикини

Такая модель купальника остается в мире моды более 70 лет. Бикини хорошо смотрится на всех типах фигуры. Бонусом этого фасона является то, что он попал в самые популярные тренды сезона. И это совсем не удивительно, поскольку купальники с бикини покупают чаще всего.

Модель бандо

Этот фасон тоже относится к вневременным кроям, который мы носим каждое лето. Особым плюсом купальника является то, что он не оставляет на теле следов от бретелек во время загара.

Черный сплошной

Слитный черный купальник хорошо подчеркивает талию и делает тело стройнее. Черный цвет всегда будет в тренде, поэтому сплошной купальник будет актуальным еще через 5 или 10 лет.

Белый

К загорелой коже идеально подходит белый цвет, поэтому такая модель является вечной классикой, которая всегда будет в моде.

Полосатый

Символом лета и морской эстетики являются полоски, поэтому они из года в год остаются на модном радаре. К самым популярным вариантам относятся сине-белые цвета, хотя можно выбирать другие цветовые комбинации.

Чтобы удачно завершить эти образы, рекомендуем присмотреться к трендовым аксессуарам на лето, которые уже активно носят модницы.