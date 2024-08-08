Новий варіант улюбленого мінімалізму: як виглядає "кокосовий" манікюр

Нейтральний манікюр не виходить із трендів ось уже багато років. Єдине, що змінюється, – актуальними стають різні підходи до нього.

Так, цього літа популярність здобув так званий "кокосовий" мінімалістичний манікюр. Що це за дизайн, розповідаємо далі.

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Що таке "кокосові" нігті

"Кокосові" нігті – це манікюр, виконаний у кремово-коричневих відтінках. Цей колір виглядає надзвичайно шикарно, і найкраще те, що він може бути актуальним цілий рік.

Крім того, подібні відтінки мають чудовий вигляд у поєднанні з будь-яким тоном шкіри, а також пасують до більшості речей у гардеробі.

"Кокосовий" манікюр: дивіться фото

Як передбачають експерти, це може бути один із найбільших модних відтінків сезону.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Майстри манікюру також зауважують, що є багато різних способів носити цей дизайн. Якщо ви віддаєте перевагу прозорому покриттю, просто нанесіть один шар лаку, щоб натуральні нігті засяяли.

"Кокосові" нігті: дивіться фото

Щоб отримати більш насичений відтінок "кокосового молока", змішайте темно-коричневий лак для нігтів із білим для ідеального молочного відтінку.

У будь-якому випадку такі нігті виглядатимуть вишукано та стильно.