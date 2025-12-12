3 зачіски, які замаскують відрослі корені волосся: повторити зможе кожна

Відрослі корені – проблема багатьох, але вона в рази посилюється, коли в перукарів увесь грудень розписаний і немає можливості зафарбувати волосся. Якщо корені вже надто помітні, то можна вдатися до домашнього фарбування або ж зробити зачіски, які приховають недолік.

Деякі зачіски настільки вдало виглядають, що відрослі корені просто розчиняються в образі, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Колористи кажуть, що волосся відростає на місяць приблизно на 3 міліметри, тому оновлювати колір варто кожних 6 тижнів. Проте між візитами до майстра все одно вдасться зберегти охайний вигляд.

Як замаскувати відрослі корені волосся?

Об’ємні локони

Якщо відрослі корені стали занадто помітними, то об’єм стане вашим найкращим союзником. Коли волосся густе й пишне, то увага від маківки зміщується. Фахівці радять підкреслювати природні хвилі чи кучері.

А от пряме волосся варто трішки вкласти в кучері, щоб надати об’єму. Пінка чи мус додадуть повітряності й триматимуть форму увесь день.

Голландська коса

Коса – це найкращий спосіб замаскувати лінію відростання. Така коса схожа на французьку косу, але трохи об’ємніша й візуально робить волосся густішим. Переплетені пасма розподіляють колір та приховують нерівномірність тону.

Будь-який аксесуар

Щоб не витрачати багато часу на укладку, достатньо довершити зачіску аксесуаром. Це може бути бандана, шарф, косинка чи широка пов’язка, яка повністю закриває корені.

Фахівці радять використовувати зволожувальні шампуні. Здорове та блискуче волосся виглядає доглянутим й краще тримає укладку. Термозахист допоможе зберегти текстуру та захистить пасма від гарячих інструментів.

Видання City Magazine зазначило, що теплі шоколадні відтінки волосся чудово омолоджують, додаючи обличчю легкість та світло, а також зменшують тіні, які підкреслюють втому. Відтінок мокко-мус та інші теплі шоколадні тони є універсальними, підходячи як для світлої, так і для темнішої шкіри, створюючи ефект густого й доглянутого волосся.

