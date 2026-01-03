Щоб розібратися із доречним часом миття голови, рекомендуємо звернути увагу на плюси та мінуси обох варіантів, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Коли мити волосся – зранку чи ввечері?

Переваги миття волосся ввечері

Вечірнє миття голови є частиною розслабляючого ритуалу перед сном. Увечері ми відчуваємо менше поспіху, тож можна більше часу приділити на маску для волосся та різні доглядові ритуали. Такий ритуал зробить завершення дня комфортнішим.

Теплий душ ввечері допомагає зняти напругу, розслабити м’язи й налаштувати організм на сон.

Недоліки миття волосся ввечері

Сон з вологим волоссям може призвести до ламкості, тому краще не відкладати миття на пізню пору, щоб ще встигнути його висушити. Окрім того, свіже помите волосся легко заспати, тому зранку вигляд його може мати зовсім невтішні наслідки.



Переваги та недоліки миття волосся / Фото Pexels

Переваги миття волосся вранці

Ранкове миття допомагає швидше прокинутися, освіжитися. Тонке чи рідке волосся після ранкового миття має кращий об’єм, а шкіра голови піднімає коріння. Помите волосся легше сушити й укладати, а свіжа зачіска охайніше виглядатиме впродовж дня.

Недоліки ранкового миття

Якщо вранці зовсім мало часу на збори, то може не вистачити часу на повноцінне миття й сушіння, а це викличе стрес.

Довге та вибагливе волосся потребує кондиціонера, сироватки та інших засобів, тому це збільшить ранкову рутину.

Універсальної відповіді щодо того, коли ж саме варто мити волосся – немає, тому треба орієнтуватися лише на власні відчуття. Якщо волосся тонке й без об’єму, то його краще мити вранці, щоб зберегти свіжість на увесь день. Густе чи кучеряве волосся краще мити ввечері, щоб воно встигнуло природно висохнути й сформувало хвилі чи локони.

У 2026 році модними будуть стрижки: ностальгійний шег, французьке каре, стрижка Джейн Біркін, французький боб і довгі шари, пише Vogue. Ці зачіски відрізняються елегантністю, легкістю та здатністю підкреслити природну текстуру волосся.

