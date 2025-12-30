Астрологи кажуть, що фази Місяця впливають на стан волосся, тому здоровий блиск, міцність та відсутність ламкості, можна забезпечити завдяки вибору правильного періоду, пише 24 Канал з посиланням на Space Weather Live.

Читайте також Одразу мінус 15 років: три стрижки, які миттєво омолоджують

Фази Місяця у січні

Зростаючий Місяць : 1 – 2 січня

: 1 – 2 січня Повня: 3 січня

3 січня Спадаючий Місяць : 4 – 17 січня

: 4 – 17 січня Молодик: 18 січня.

Коли фарбувати волосся у січні?

Найкращим періодом для фарбування волосся вважається час, коли Місяць зростає. У ці дні фарба ляже рівномірно, а колір буде довго триматися й не тьмяніти. У перші дні січня можна оновлювати відтінок чи експериментувати з кольорами.

У Повню варто бути обережними, бо волосся може непередбачувано реагувати. Фарба може швидко вимитися, тому краще похід до перукаря перенести.



Вдалі та невдалі дні для фарбування волосся / Фото Pinterest

Під час Спадного Місяця не варто робити освітлення чи кардинальні зміни кольору. Період підходить для легкого тонування в природні відтінки, щоб надати волоссю блиску.

Краще відмовитися від будь-яких процедур у період, коли Місяць перебуває у Молодику. Цей період може мати негативний вплив на стан волосся, а фарбування вам зовсім не сподобається.

Сприятливі дати для фарбування волосся у січні: 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17 січня

Несприятливі дні для фарбування волосся у січня: 3, 4, 5, 8, 16, 18 січня.

Завдяки цим кільком порадам можна обрати найбільш вдалий день для фарбування, щоб отримати не лише красивий колір волосся, але й відчуття внутрішнього оновлення.

Видання City Magazine зазначило, що теплі шоколадні відтінки волосся чудово омолоджують, додаючи обличчю легкість та світло, а також зменшують тіні, які підкреслюють втому. Відтінок мокко-мус та інші теплі шоколадні тони є універсальними, підходячи як для світлої, так і для темнішої шкіри, створюючи ефект густого й доглянутого волосся.

Які ще матеріали про волосся варто прочитати?