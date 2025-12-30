Астрологи говорят, что фазы Луны влияют на состояние волос, поэтому здоровый блеск, прочность и отсутствие ломкости, можно обеспечить благодаря выбору правильного периода, пишет 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live.

Фазы Луны в январе

Растущая Луна : 1 – 2 января

: 1 – 2 января Полнолуние: 3 января

3 января Убывающая Луна : 4 – 17 января

: 4 – 17 января Новолуние: 18 января.

Когда красить волосы в январе?

Лучшим периодом для окрашивания волос считается время, когда Луна растет. В эти дни краска ляжет равномерно, а цвет будет долго держаться и не тускнеть. В первые дни января можно обновлять оттенок или экспериментировать с цветами.

В Полнолуние стоит быть осторожными, потому что волосы могут непредсказуемо реагировать. Краска может быстро вымыться, поэтому лучше поход к парикмахеру перенести.



Удачные и неудачные дни для окрашивания волос / Фото Pinterest

Во время убывающей Луны не стоит делать осветление или кардинальные изменения цвета. Период подходит для легкого тонирования в естественные оттенки, чтобы придать волосам блеск.

Лучше отказаться от любых процедур в период, когда Луна находится в Новолуние. Этот период может оказать негативное влияние на состояние волос, а окрашивание вам совсем не понравится.

Благоприятные даты для окрашивания волос в январе: 1, 2, 6, 10, 12, 14, 17 января

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в январе: 3, 4, 5, 8, 16, 18 января.

Благодаря этим нескольким советам можно выбрать наиболее удачный день для окрашивания, чтобы получить не только красивый цвет волос, но и ощущение внутреннего обновления.

Издание City Magazine отметило, что теплые шоколадные оттенки волос прекрасно омолаживают, добавляя лицу легкость и свет, а также уменьшают тени, которые подчеркивают усталость. Оттенок мокко-мус и другие теплые шоколадные тона являются универсальными, подходя как для светлой, так и для темной кожи, создавая эффект густых и ухоженных волос.

