Для тих, хто хоче мати красивий вигляд, варто звернути увагу на трендові зачіски 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. У моді будуть стрижки, які створять об’єм та легкість. Саме такі прості деталі візуально забирають роки.
Які є омолоджувальні стрижки?
Стилісти визначили кілька зачісок, які пасуватимуть жінкам будь-якого віку й допоможуть виглядати на 10 – 15 років молодшими без зайвих зусиль.
Довге волосся
Здорове, блискуче й довге волосся – знову в моді. Не потрібно використовувати плойки чи важкий лак. Пасма мають бути живими й рухливими.
Боб
Стрижка боб вже багато років не здає позицій. Така зачіска створює природний об’єм біля обличчя й виглядає досить жіночно та акуратно. Французький боб – це ідеальний варіант для жінок, які не хочуть витрачати багато часу вранці на укладку.
Кучері
Природні хвильки здатні візуально зробити вигляд молодшим на 5 – 10 років. Створити кучері можна завдяки плойці, бігудям чи певним плетінням, які закручують пасма.
Ці 3 базові зачіски здаті кардинально змінити образ, тому спробуйте обрати щось для себе, якщо потребуєте змін у Новому році.
Для жінок віком за 50 років підійдуть варіанти стрижок різної довжини, що не вимагають складної укладки, пише The Pioneer Woman. Серед рекомендацій – довге волосся з м'яким чубчиком, пасма, що обрамляють обличчя, та навіть піксі. Описані стрижки обожнюють знаменитості, тому до них треба придивитися.
