Головними бюті-фаворитами стали динамічні стрижки, які дозволяли створити бажаний рух пасм, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. У добірці зібрані найкрасивіші зачіски, які мають всі шанси залишитися актуальними у 2026 році.
Які стрижки були в моді у 2025 році?
Пухнастий боб
Стрижка боб утримувала позицію лідера тривалий час. Згодом актуальним став густий та трохи недбалий боб, фішкою якого є об’єм, який виглядає розслаблено та дорого. Така зачіска потребує мінімум укладання, а виглядає доволі красиво. Стрижку боб цього року активно носили Джіджі Хадід, Зендея та багато інших зірок.
Піксі
У 2025 році піксі зайняла своє особливе місце серед всіх зачісок. Найпопулярнішими стали варіанти середньої довжини з подовженим верхом та короткими боками, а також ультракоротка піксі з чубчиком у стилі Емми Стоун.
Стрижка добре підкреслює лінію вилиць й підборіддя, додає образу свіжості та характеру. А ще така зачіска підходить для тонкого волосся, додаючи візуальний об’єм.
Виразні шари в стилі 90-х
Ностальгія за 90-ми роками особливо гостро відчувалася цього року. У моду повернулися чітко окреслені шари, які добре виглядали на середній та довгій довжині. Натхненням став образ Гвінет Пелтроу з акцентом на динаміку, легкість та рух. Стрижка особливо ефектно виглядає при укладанні феном з підкрученими всередину кінчиками.
Довге волосся з чубчиком
Гарним доповненням до довгого волосся став чубчик, який м’яко обрамлює обличчя. Варіант стрижки як у Дейзі Едгар-Джонс став найзатребуванішим у 2025 році.
Прямий боб
Актуальність зберіг чіткий та прямий боб з рівним зрізом. А також набув популярності мікробоб з довжиною до середини шиї.
Стилісти кажуть, що ідеальною є та стрижка, яка не потребує постійного укладання. Важливо обрати лише ту форму, яка підкреслює природну текстуру волосся й легко впишеться у ваш стиль.
До слова, стрижка кінчиків не впливає на швидкість росту волосся, оскільки ріст відбувається з кореня, пише City Magazine. Стрижка допомагає зберегти довжину, запобігаючи ламкості, а кінчики рекомендується підстригати кожні 3 місяці.
Які ще є цікаві новинки про стрижки?
Стрижка боб знову в моді цієї зими та підходить для різних довжин і форм. Боб потребує мінімального догляду, зберігає форму під верхнім одягом та актуальний для зими.
Зростаючий Місяць підходить для стрижки, так як волосся буде добре рости і красиво блищатиме.