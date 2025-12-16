Главными бьюти-фаворитами стали динамические стрижки, которые позволяли создать желаемое движение прядей, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В подборке собраны самые красивые прически, которые имеют все шансы остаться актуальными в 2026 году.

Какие стрижки были в моде в 2025 году?

Пушистый боб

Стрижка боб удерживала позицию лидера длительное время. Впоследствии актуальным стал густой и немного небрежный боб, фишкой которого является объем, который выглядит расслабленно и дорого. Такая прическа требует минимум укладки, а выглядит довольно красиво. Стрижку боб в этом году активно носили Джиджи Хадид, Зендея и многие другие звезды.

Пикси

В 2025 году пикси заняла свое особое место среди всех причесок. Самыми популярными стали варианты средней длины с удлиненным верхом и короткими боками, а также ультракороткая пикси с челкой в стиле Эммы Стоун.

Стрижка хорошо подчеркивает линию скул и подбородок, добавляет образу свежести и характера. А еще такая прическа подходит для тонких волос, добавляя визуальный объем.

Выразительные слои в стиле 90-х

Ностальгия по 90-м годам особенно остро ощущалась в этом году. В моду вернулись четко очерченные слои, которые хорошо смотрелись на средней и длинной длине. Вдохновением стал образ Гвинет Пэлтроу с акцентом на динамику, легкость и движение. Стрижка особенно эффектно смотрится при укладке феном с подкрученными внутрь кончиками.

Длинные волосы с челкой

Хорошим дополнением к длинным волосам стала челка, которая мягко обрамляет лицо. Вариант стрижки как у Дейзи Эдгар-Джонс стал самым востребованным в 2025 году.

Прямой боб

Актуальность сохранил четкий и прямой боб с ровным срезом. А также приобрел популярность микробоб с длиной до середины шеи.

Стилисты говорят, что идеальной является та стрижка, которая не требует постоянной укладки. Важно выбрать только ту форму, которая подчеркивает естественную текстуру волос и легко впишется в ваш стиль.

К слову, стрижка кончиков не влияет на скорость роста волос, поскольку рост происходит с корня, пишет City Magazine. Стрижка помогает сохранить длину, предотвращая ломкость, а кончики рекомендуется подстригать каждые 3 месяца.

Какие еще есть интересные новинки о стрижках?