Короткі стрижки й зачіски роблять з представленої добірки роблять відомі зірки, тому вони точно є актуальними, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

Які зачіски та стрижки актуальні цієї зими?

Боб у всіх можливих варіаціях

Стрижка має чіткі лінії та легка у щоденній укладці. Стилісти зазначають, що боб актуальний у всіх формах – від м’яко округлених до ідеально глянцевих. Це може бути ретробоб з підкрученими кінчиками, як у Сідні Свіні чи подовжений варіант як у Джессіки Біл. А ще красиво виглядає гладка стрижка, яку носить Селена Гомес. Боб підходить будь-якій текстурі волосся й легко адаптується під особистий стиль.



Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar

Голлівудські локони

Кілька сезонів у моді панував культ природності, а тепер є попит на структурі укладки. Голлівудські локони повернулися в моду завдяки тіктоку, де модниці демонстрували, як легко робити таку укладку. Тепер хвильки носить Аня Тейлор-Джой, Ліндсі Лохан, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Кайя Гербер та багато інших.

Головна фішка – локони мають бути легкими, з мінімальною кількістю фіксації та більшим рухом.



Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar

Розслаблений пучок

Ідеально гладкі мінімалістичні пучки поступово втрачають позиції. Їм на заміну прийдуть зачіски, які колись робили випускниці. Це м’який, але дещо розтріпаний пучок. Джіджі Хадід носить такий пучок з випущеними пасмами, а Гейлі Бібер саме завдяки такому пучку збирає волосся.



Красиві зачіски на зиму / Фото Harper's Bazaar

Шерон Стоун на The Fashion Awards 2025 продемонструвала стильну стрижку подовжений боб, яка підходить для жінок старше 50 років, пише Vogue. Її зачіска відрізняється м'яким об'ємом біля коренів і теплим блондом, що робить обличчя молодшим і освіжає образ.

Які стрижки на кольори омолоджують?