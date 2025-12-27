Після стрижки волосся буде виглядати доглянутим, а стрижка вплине не лише на зовнішність, але й на загальний настрій, пише 24 Канал.

Фази Місяця у січні по-різному впливають на стан волосся – ріст, густоту й об’єм. За місячним календарем на січень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 2 січня

Повня : 3 січня

Спадний Місяць: 4 – 17 січня

Молодик: 18 січня

Коли стригти волосся у січні?

1 – 2 січня (Зростаючий Місяць)

Період сприятливий для тих, хто хоче відростити довге й міцне волосся. Стрижка може активізувати ріст, сприяти оновленню структури волосся й допоможе додати волоссю блиску.

3 січня (Повня)

Цей день є енергетично насиченим. Стрижка підійде для жінок, які хочуть кардинальних змін. Зміни в цей день можуть вплинути не лише на зовнішність, але й на внутрішній стан.

4 – 17 січня (Спадний Місяць)

Астрологи кажуть, що в цей період волосся росте повільніше, тому короткі стрижки тривалий час залишатимуть свій вигляд. У Спадний Місяць корисно позбуватися посічених кінчиків, щоб волосся отримало доглянутий вигляд.

18 січня (Молодик)

У цей день можна зробити легку стрижку чи підрівняти кінчики. Волосся після стрижки буде акуратним, але не варто розраховувати на швидкий ріст.

Враховуючи Місячні фази у січні, можна легко підібрати ідеальний день для стрижки, щоб прискорити ріст волосся, зберегти форму чи оновити свій зовнішній вигляд.

У 2026 році модними будуть стрижки: ностальгійний шег, французьке каре, стрижка Джейн Біркін, французький боб і довгі шари, пише Vogue. Ці зачіски відрізняються елегантністю, легкістю та здатністю підкреслити природну текстуру волосся.

