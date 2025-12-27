Після стрижки волосся буде виглядати доглянутим, а стрижка вплине не лише на зовнішність, але й на загальний настрій, пише 24 Канал.
Фази Місяця у січні по-різному впливають на стан волосся – ріст, густоту й об’єм. За місячним календарем на січень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
Зростаючий Місяць: 1 – 2 січня
Повня: 3 січня
Спадний Місяць: 4 – 17 січня
Молодик: 18 січня
Коли стригти волосся у січні?
1 – 2 січня (Зростаючий Місяць)
Період сприятливий для тих, хто хоче відростити довге й міцне волосся. Стрижка може активізувати ріст, сприяти оновленню структури волосся й допоможе додати волоссю блиску.
3 січня (Повня)
Цей день є енергетично насиченим. Стрижка підійде для жінок, які хочуть кардинальних змін. Зміни в цей день можуть вплинути не лише на зовнішність, але й на внутрішній стан.
4 – 17 січня (Спадний Місяць)
Астрологи кажуть, що в цей період волосся росте повільніше, тому короткі стрижки тривалий час залишатимуть свій вигляд. У Спадний Місяць корисно позбуватися посічених кінчиків, щоб волосся отримало доглянутий вигляд.
18 січня (Молодик)
У цей день можна зробити легку стрижку чи підрівняти кінчики. Волосся після стрижки буде акуратним, але не варто розраховувати на швидкий ріст.
Враховуючи Місячні фази у січні, можна легко підібрати ідеальний день для стрижки, щоб прискорити ріст волосся, зберегти форму чи оновити свій зовнішній вигляд.
У 2026 році модними будуть стрижки: ностальгійний шег, французьке каре, стрижка Джейн Біркін, французький боб і довгі шари, пише Vogue. Ці зачіски відрізняються елегантністю, легкістю та здатністю підкреслити природну текстуру волосся.
