После стрижки волосы будут выглядеть ухоженными, а стрижка повлияет не только на внешность, но и на общее настроение, пишет 24 Канал.

Фазы Луны в январе по-разному влияют на состояние волос – рост, густоту и объем. По лунному календарю на январь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 2 января

Полнолуние : 3 января

Нисходящая Луна: 4 – 17 января

Новолуние: 18 января

Когда стричь волосы в январе?

1 – 2 января (Растущая Луна)

Период благоприятен для тех, кто хочет отрастить длинные и крепкие волосы. Стрижка может активизировать рост, способствовать обновлению структуры волос и поможет придать волосам блеск.

3 января (Полнолуние)

Этот день является энергетически насыщенным. Стрижка подойдет для женщин, которые хотят кардинальных изменений. Изменения в этот день могут повлиять не только на внешность, но и на внутреннее состояние.

4 – 17 января (убывающая Луна)

Астрологи говорят, что в этот период волосы растут медленнее, поэтому короткие стрижки длительное время будут оставлять свой вид. В убывающую Луну полезно избавляться от секущихся кончиков, чтобы волосы приобрели ухоженный вид.

18 января (Новолуние)

В этот день можно сделать легкую стрижку или подровнять кончики. Волосы после стрижки будут аккуратными, но не стоит рассчитывать на быстрый рост.

Учитывая Лунные фазы в январе, можно легко подобрать идеальный день для стрижки, чтобы ускорить рост волос, сохранить форму или обновить свой внешний вид.