После стрижки волосы будут выглядеть ухоженными, а стрижка повлияет не только на внешность, но и на общее настроение, пишет 24 Канал.
Читайте также Поспешите повторить: 5 устаревших причесок, которые снова в моде
Фазы Луны в январе по-разному влияют на состояние волос – рост, густоту и объем. По лунному календарю на январь 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:
Растущая Луна: 1 – 2 января
Полнолуние: 3 января
Нисходящая Луна: 4 – 17 января
Новолуние: 18 января
Когда стричь волосы в январе?
1 – 2 января (Растущая Луна)
Период благоприятен для тех, кто хочет отрастить длинные и крепкие волосы. Стрижка может активизировать рост, способствовать обновлению структуры волос и поможет придать волосам блеск.
3 января (Полнолуние)
Этот день является энергетически насыщенным. Стрижка подойдет для женщин, которые хотят кардинальных изменений. Изменения в этот день могут повлиять не только на внешность, но и на внутреннее состояние.
4 – 17 января (убывающая Луна)
Астрологи говорят, что в этот период волосы растут медленнее, поэтому короткие стрижки длительное время будут оставлять свой вид. В убывающую Луну полезно избавляться от секущихся кончиков, чтобы волосы приобрели ухоженный вид.
18 января (Новолуние)
В этот день можно сделать легкую стрижку или подровнять кончики. Волосы после стрижки будут аккуратными, но не стоит рассчитывать на быстрый рост.
Учитывая Лунные фазы в январе, можно легко подобрать идеальный день для стрижки, чтобы ускорить рост волос, сохранить форму или обновить свой внешний вид.