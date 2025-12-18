В тренде – естественный объем и легкая небрежность, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Главным источником вдохновения стала ностальгия по 70-м, 90-м годам и началом нулевых.
Читайте также Не только короткие волосы: идеи стрижек для женщин за 50
В подборке собраны прически, которые снова стали на пике популярности, поэтому на них нужно обратить внимание.
Какие прически снова стали модными?
Гладкий пучок
Классический пучок возвращается в сдержанном и аккуратном варианте – с гладко собранными и подвернутыми волосами. Прическа имеет элегантный и женственный вид и прекрасно вписывается в офисный стиль и расслабленные образы.
Лучшие прически, которые снова вошли в моду / Фото Pinterest
Объем в стиле Синди Кроуфорд
Идеально прямые и приглаженные волосы уступают место пышным укладкам. В моде мягкие слои, естественный объем и эффект салонного брашинга. Такой стиль создает голливудское настроение и подчеркивает черты лица.
Лучшие прически, которые снова вошли в моду / Фото Pinterest
Волнистые волосы
Текстурные волны снова в моде, но теперь они мягче и имеют более современный вид. Красиво выглядят легкие и естественные волны, которые добавляют объема современным тонким волосам и подходят к ежедневным или вечерним образам.
Лучшие прически, которые снова вошли в моду / Фото Pinterest
Небрежный пучок
Прически с вытянутыми прядями выглядят довольно изящно. Небрежный пучок подчеркивает индивидуальность и игривое настроение образа. Прекрасно подходит для неформальных событий и вечеринок.
Лучшие прически, которые снова вошли в моду / Фото Pinterest
Рэйчел из 90-х
Культовая стрижка из сериала "Друзей", которую носила Рейчал – снова в тренде. Слои, которые обрамляют лицо, делают ее универсальной для разной длины волос. Современная версия станет отличным выбором для тех, кто хочет обновить образ без радикальных изменений.
Лучшие прически, которые снова вошли в моду / Фото Pinterest
В 2026 году модными будут стрижки: ностальгический шег, французское каре, стрижка Джейн Биркин, французский боб и длинные слои, пишет Vogue. Эти прически отличаются элегантностью, легкостью и способностью подчеркнуть естественную текстуру волос.
Какие еще материалы стоит прочитать?
Объемные локоны, голландская коса, и аксессуары могут эффективно маскировать отросшие корни волос. Использование увлажняющих шампуней и термозащиты способствует ухоженному виду волос.
Замшевый блонд будет популярным оттенком волос в 2026 году, сочетая золотистые и холодные тона для бархатного эффекта.