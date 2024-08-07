Зранку чи ввечері: коли найкраще мити голову, щоб волосся було здоровим

Проте лікарі-косметологи та трихологи знають правильну відповідь. Фахівці розповіли, в який час доби краще мити волосся, щоб зберегти його здоров'я.

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Коли найкраще мити голову

Експерти вважають, що вибір часу для миття залежить від стану волосся.

Якщо ваше волосся тонке та швидко жирніє, мийте його зранку. Тоді воно матиме свіжий вигляд та буде об'ємним, а зачіска точно не зіпсується за ніч.

Якщо у вас довге волосся або ви принципово не хочете користуватися феном, мийте волосся ввечері та сушіть його при кімнатній температурі.



Підбирайте час миття під стан вашого волосся / Фото Unsplash

Також трихологи розповіли, чи можна розчісувати мокре волосся. Зазвичай після миття жінки використовують бальзами для волосся та засоби укладання, а потім гребінцем та феном надають зачісці форму.

Це можна робити, якщо у вас довге волосся чи середня довжина. Інша справа, якщо ви маєте довге тонке волосся, яке часто сплутується. У цьому випадку, щоб не травмувати його та зробити блискучим і гладким, потрібно використовувати спеціальні бальзами та розчісувати волосся лише тоді, коли воно висохне.