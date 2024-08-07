Зранку чи ввечері: коли найкраще мити голову, щоб волосся було здоровим

Проте лікарі-косметологи та трихологи знають правильну відповідь. Фахівці розповіли, в який час доби краще мити волосся, щоб зберегти його здоров'я.
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Коли найкраще мити голову
Експерти вважають, що вибір часу для миття залежить від стану волосся.
- Якщо ваше волосся тонке та швидко жирніє, мийте його зранку. Тоді воно матиме свіжий вигляд та буде об'ємним, а зачіска точно не зіпсується за ніч.
- Якщо у вас довге волосся або ви принципово не хочете користуватися феном, мийте волосся ввечері та сушіть його при кімнатній температурі.
Підбирайте час миття під стан вашого волосся / Фото Unsplash
Також трихологи розповіли, чи можна розчісувати мокре волосся. Зазвичай після миття жінки використовують бальзами для волосся та засоби укладання, а потім гребінцем та феном надають зачісці форму.
Це можна робити, якщо у вас довге волосся чи середня довжина. Інша справа, якщо ви маєте довге тонке волосся, яке часто сплутується. У цьому випадку, щоб не травмувати його та зробити блискучим і гладким, потрібно використовувати спеціальні бальзами та розчісувати волосся лише тоді, коли воно висохне.