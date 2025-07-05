Модниці масово шукають назви трендових парфумів. Виявляється, що ці аромати були відомі давно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Які парфуми зараз найпопулярніші

Як показують дані аналітичної платформи Spate, в TikTok найбільшу популярність мають парфуми від брендів:

YSL Beauty;

Lattafa.

Зауважте! Особливо часто користувачі шукають саме солодкі аромати від цих брендів.

YSL Beauty представляє аромати, що належать до люкса. Такі парфуми будуть достатньо дорогі. Водночас через це популярність флагманів бренду не знижується.

Зараз найбільше людям подобаються такі аромати YSL:

Black Opium;

Libre;

Y.

Цікаво! Молода чоловіча аудиторія усе більше цікавиться ароматом Y. Доволі закономірно, адже це чудесний парфум з нотами бергамоту, яблука та імбиру.

А от парфуми від Lattafa отримали свою популярність доволі неочікувано. Саме завдяки соцмережам. Зокрема, за ароматом цього бренду YARA, продовжують "полювати" багато модниць.

Lattafa завдячує 88,6% своєї популярності TikTok, але це не просто бездумне гортання. Споживачі також звертаються до пошукових систем із чітким наміром покупки, що свідчить про співпрацю між двома платформами,

– вказують аналітики Spate.

Варто вказати і те, що аромати від Lattafa набагато доступніші. Вони коштують значно менше ніж YSL.