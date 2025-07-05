Модницы массово ищут названия трендовых духов. Оказывается, что эти ароматы были известны давно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.
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Какие духи сейчас самые популярные
Как показывают данные аналитической платформы Spate, в TikTok наибольшей популярностью пользуются духи от брендов:
- YSL Beauty;
- Lattafa.
Заметьте! Особенно часто пользователи ищут именно сладкие ароматы от этих брендов.
YSL Beauty представляет ароматы, принадлежащие к люксу. Такие духи будут достаточно дорогие. В то же время из-за этого популярность флагманов бренда не снижается.
Сейчас больше всего людям нравятся такие ароматы YSL:
- Black Opium;
- Libre;
- Y.
Интересно! Молодая мужская аудитория все больше интересуется ароматом Y. Довольно закономерно, ведь это чудесный парфюм с нотами бергамота, яблока и имбиря.
А вот духи от Lattafa получили свою популярность довольно неожиданно. Именно благодаря соцсетям. В частности, за ароматом этого бренда YARA, продолжают "охотиться" многие модницы.
Lattafa обязана 88,6% своей популярности TikTok, но это не просто бездумное листание. Потребители также обращаются к поисковым системам с четким намерением покупки, что свидетельствует о сотрудничестве между двумя платформами,
– указывают аналитики Spate.
Стоит указать и то, что ароматы от Lattafa гораздо доступнее. Они стоят значительно меньше чем YSL.