Модницы массово ищут названия трендовых духов. Оказывается, что эти ароматы были известны давно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar.

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Какие духи сейчас самые популярные

Как показывают данные аналитической платформы Spate, в TikTok наибольшей популярностью пользуются духи от брендов:

YSL Beauty;

Lattafa.

Заметьте! Особенно часто пользователи ищут именно сладкие ароматы от этих брендов.

YSL Beauty представляет ароматы, принадлежащие к люксу. Такие духи будут достаточно дорогие. В то же время из-за этого популярность флагманов бренда не снижается.

Сейчас больше всего людям нравятся такие ароматы YSL:

Black Opium;

Libre;

Y.

Интересно! Молодая мужская аудитория все больше интересуется ароматом Y. Довольно закономерно, ведь это чудесный парфюм с нотами бергамота, яблока и имбиря.

А вот духи от Lattafa получили свою популярность довольно неожиданно. Именно благодаря соцсетям. В частности, за ароматом этого бренда YARA, продолжают "охотиться" многие модницы.

Lattafa обязана 88,6% своей популярности TikTok, но это не просто бездумное листание. Потребители также обращаются к поисковым системам с четким намерением покупки, что свидетельствует о сотрудничестве между двумя платформами,

– указывают аналитики Spate.

Стоит указать и то, что ароматы от Lattafa гораздо доступнее. Они стоят значительно меньше чем YSL.