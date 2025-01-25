Натуральні нігті з часом відростають, а отже стає помітним не лише гель-лак, який відріс, але й нарощена нігтьова пластина, пише 24 Канал. Штучне покриття не здатне адаптуватися натурально до змін нігтя так, як це виглядає з гель-лаком, тому корекцію треба виконувати частіше.

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Як часто можна нарощувати нігті

Якогось правила, як часто можна нарощувати нігті немає. Якщо правильно їх наростити якісними матеріалами, то нігті не зіпсуються. Навпаки, штучні нігті є щитом для природної нігтьової пластини й захищають їх.

Корекцію нарощених нігтів треба виконати через 3 – 4 тижні. Тут вже треба орієнтуватися на ріст. В когось вони ростуть швидше, а в когось повільніше. Однак треба бути обережними, оскільки переношувати матеріал не можна.



Робити корекцію нарощених нігтів треба кожних 3 тижні / Фото Pexels

Чому не можна переношувати гель-лак

При нарощенні нігті моделюються так, що найбільшу частину гелю майстер викладає на зону стресу – це та частина нігтя, де найчастіше вони ламаються і тріскають. Професійним терміном майстер формує апекс. І коли нігті переносити, то цей апекс вже буде не в зоні стресу, а на вільному краї нігтя.

Через це може спричинитися сильне навантаження на вільний край, що призведе до болючих поломок чи оніхолізису. Через це можна на пів року забути про покриття, якщо зловживати цим правилом й постійно переношувати нігті.

Нарощувати нігті можна з 17 років. Цей вік є безпечним, щоб нарощення не повпливало погано на нігтьову пластину. Якщо ви звикли завжди ходити з нарощеними нігтями, то перерви робити не треба, окрім випадку, коли ви самостійно хочете, щоб ваші нігті відпочили.