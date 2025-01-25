Натуральные ногти со временем отрастают, а значит становится заметным не только гель-лак, который отрос, но и нарощенная ногтевая пластина, пишет 24 Канал. Искусственное покрытие не способно адаптироваться натурально к изменениям ногтя так, как это выглядит с гель-лаком, поэтому коррекцию надо выполнять чаще.

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Как часто можно наращивать ногти

Какого-то правила, как часто можно наращивать ногти нет. Если правильно их нарастить качественными материалами, то ногти не испортятся. Наоборот, искусственные ногти являются щитом для естественной ногтевой пластины и защищают их.

Коррекцию наращенных ногтей надо выполнить через 3 – 4 недели. Здесь уже надо ориентироваться на рост. У кого-то они растут быстрее, а у кого-то медленнее. Однако надо быть осторожными, поскольку переносить материал нельзя.



Делать коррекцию нарощенных ногтей надо каждые 3 недели / Фото Pexels

Почему нельзя переносить гель-лак

При наращивании ногти моделируются так, что наибольшую часть геля мастер выкладывает на зону стресса – это та часть ногтя, где чаще всего они ломаются и трескаются. Профессиональным термином мастер формирует апекс. И когда ногти переносить, то этот апекс уже будет не в зоне стресса, а на свободном крае ногтя.

Поэтому может возникнуть сильная нагрузка на свободный край, что приведет к болезненным поломкам или онихолизису. Поэтому можно на полгода забыть о покрытии, если злоупотреблять этим правилом и постоянно перенаращивать ногти.

Наращивать ногти можно с 17 лет. Этот возраст является безопасным, чтобы наращивание не повлияло плохо на ногтевую пластину. Если вы привыкли всегда ходить с нарощенными ногтями, то перерывы делать не надо, кроме случая, когда вы самостоятельно хотите, чтобы ваши ногти отдохнули.