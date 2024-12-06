Pantone визначив головний колір 2025 року: добірка вбрання у кольорі шоколадного мусу

Інститут кольору Pantone оголосив головний колір 2025 року. Ним став "Мокко мус". Колір представили у креманці, який дуже нагадує шоколадне морозиво. Раніше компанія презентувала яскраві чи ніжні кольори, втім цього разу зробила ставку на відтінок, який є ближчим до класики.

Дівчата люблять слідувати тенденціям, тож неодмінно обирають для себе речі, які представляють дизайнери чи такий провідний гравець моди, як інститут кольору Pantone, пише 24 Канал.

До теми Шоколадне морозиво: Pantone назвав головний колір 2025 року

Для того, щоб бути в тренді й створювати красиві речі у відтінку шоколадного мусу, пропонуємо дізнатися найцікавіші образи, які з легкістю можна повторити. Та для того, щоб скласти цілісний просто стильний чи монохромний аутфіт, радимо дізнатися, які ж саме речі варто для себе придбати.

Добірка складатиметься із зимових речей, щоб ви одразу цього сезону мали можливість вже почати одягати це вбрання й комбінувати між собою. Який одяг придбати в кольорі Pantone Mocha Mousse – дивіться далі.

Кашеміровий светр

Светр з кашеміру в шоколадному відтінку – ідеальна база для зимової пори року. Він належить до класики, тож вдало поєднається з будь-якими речима: джинсами, лосинами чи спідницею.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Трикотажна сукня

Взимку нам не обійтися без теплої трикотажної сукні, яка добре поєднується з черевиками челсі. Радимо обирати вільні варіанти плаття, які не будуть обтискати тіло.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Шуба

Цей верхній одяг завжди буде залишатися в моді, а шоколадний відтінок ідеально підходить для такого верхнього одягу. Радимо робити ставку на коротку чи довгу шубу з екохутра. Вони можуть бути короткими, подовженими чи взагалі у варіанті максі.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Пуховик

Такий варіант верхнього одягу є справжнісінькою базою, без якої нам не обійтися в холодну пору. Якщо базові чорні чи святкові білі пуховики вам трохи набриднули, то радимо звернути увагу на красиві шоколадні варіанти. Такий пуховик стане вигідним капіталовкладенням на кілька років.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

Сумка

Надзвичайно популярними цього року є замшеві сумки, втім матеріал не любить мокрої погоди, тому для сніжної пори року така сумка не зовсім підходить, хоч коричнева замша – це номер 1 серед всіх варіантів на цю пору. Як альтернативу радимо обрати базову шкіряну модель, яка чудово підійде до пальт, дублянок чи вишуканих шуб.



Актуальні речі в шоколадних відтінках / Фото Pinterest

У матеріалі зібрані лише кілька варіантів вбрання, втім діапазон вибору – надзвичайно великий. Ви можете обрати в шоколадному відтінку гольф, лонгслів, штани палаццо, шапку з шарфом та ще багато інших речей.