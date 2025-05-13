5 найкращих кольорів на літо 2025: вже набирають популярність

Кольори є настільки ж важливими в образі, як і саме вбрання. Чорний, сірий та білий завжди будуть в моді, а якщо вам хочеться додати чогось нового у свій гардероб, то рекомендуємо переглянути нашу добірку трендових кольорів на літню пору.

Дизайнери представили на літо ті кольори, які легко поєднуються з будь-чим, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Головним кольором 2025 року є Mocha Mousse, втім окрім коричневого відтінку є ще кілька актуальних відтінків, які легко вписати в гардероб.

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М’ятний

Ідеальний пастельний м’ятний виглядає свіжо й чудово пасує до елегантних образів. Комбінуйте відтінок з сірим, блакитним, сріблястим та рожевим.



Кольори на літо 2025 / Фото Vogue

Небесно-блакитний

Відтінок чудово асоціюється з морем та небом. Обирайте для себе красиві сорочки, які можна носити увесь рік, стильні сумки чи навіть сукні та костюми.



Кольори на літо 2025 / Фото Vogue

Шоколадний

Насичений відтінок стане особливо популярним у 2025 році. Бажано поєднувати колір з чорним, бежевим, червоним чи білим.



Кольори на літо 2025 / Фото Vogue

Помаранчевий

Цей відтінок є ідеальним для створення яскравого образу. Поєднувати його можна з багатьма речами – від базових нейтральних до красивих яскравих відтінків.



Кольори на літо 2025 / Фото Vogue

Масляно-жовтий

М’який та ніжний жовтий, а маслянистий – чудово пасує до щоденних образів. Носіть його на будь-якому вбранні, щоб мати ніжний та красивий вигляд.



Кольори на літо 2025 / Фото Vogue

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