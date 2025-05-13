Дизайнеры представили на лето те цвета, которые легко сочетаются с чем угодно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Главным цветом 2025 года является Mocha Mousse, впрочем кроме коричневого оттенка есть еще несколько актуальных оттенков, которые легко вписать в гардероб.

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Мятный

Идеальный пастельный мятный выглядит свежо и отлично подходит к элегантным образам. Комбинируйте оттенок с серым, голубым, серебристым и розовым.



Цвета на лето 2025 / Фото Vogue

Небесно-голубой

Оттенок прекрасно ассоциируется с морем и небом. Выбирайте для себя красивые рубашки, которые можно носить весь год, стильные сумки или даже платья и костюмы.



Цвета на лето 2025 / Фото Vogue

Шоколадный

Насыщенный оттенок станет особенно популярным в 2025 году. Желательно сочетать цвет с черным, бежевым, красным или белым.



Цвета на лето 2025 / Фото Vogue

Оранжевый

Этот оттенок является идеальным для создания яркого образа. Сочетать его можно со многими вещами – от базовых нейтральных до красивых ярких оттенков.



Цвета на лето 2025 / Фото Vogue

Масляно-желтый

Мягкий и нежный желтый, а маслянистый – прекрасно подходит к ежедневным образам. Носите его на любом наряде, чтобы иметь нежный и красивый вид.



Цвета на лето 2025 / Фото Vogue

Кстати, Андре Тан выделил аксессуары, которые будут модными летом 2025. Больше о них мы рассказали в нашем материале.