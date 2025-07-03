Омолоджуючі кольори для жінок після 60 років: одяг, який чудово освіжає

Жінки у старшому віці особливу увагу приділяють своєму зовнішньому вигляду, тому їм варто придивитися не лише до зачісок, які візуально омолоджують, але й до кольорів вбрання, які здатні відмінусувати кілька років.

Експертка по кольорах Кейт Смітт знає все про колірні поєднання, програшні та виграшні комбінації, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. За її словами, є кілька відтінків, які здатні зменшити вік жінки, освіжити її вигляд та надати сучасності.

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Червоний

Стилістка рекомендує обирати різні відтінки червоного. Це може бути малиновий, ягідний чи фуксія. Експертка взяла до уваги образи Хілларі Клінтон й зазначила, що сукні та костюми в червоних кольорах робили її значно молодшою та красивішою.

Чорний

Більшість старших жінок бояться темного кольору, оскільки вважають, що він їх старить, однак при правильній стилізації образ має всі шанси гарно виглядати. Тим паче, що чорний – це класика, яка ніколи не виходить з моди. Як альтернативу можна обрати темно-синій чи вугільно-сірий відтінок.

Бірюзовий

Колір не є сильно популярним, але надає гарного сяйва будь-якому відтінку шкіри. Сукні, блузи та костюми в цьому відтінку здатні омолодити на 10 років.

Блакитний

Чомусь старші жінки оминають блакитний колір у своїх образах, однак стилістка радить обирати футболки, сукні, костюми чи сумки у вишуканому відтінку, оскільки він має неймовірний освіжаючий ефект.

Щоб не перевантажити образ, поєднуйте описані кольори з класичними нюдовими відтінками, або створюйте образ в одному кольорі, адже монохром має досить дорогий та вишуканий вигляд.

До слова, ми розповіли, як потрібно меліруватися старшим жінкам. Ці поради допоможуть тим, в кого є сивина.