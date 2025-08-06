Андре Тан постійно ділиться корисними порадами зі своїми підписниками. Дизайнер розповів про всі трендові цікавинки літа, а тепер підготував для прихильників корисний допис про омолоджуючі кольори.

Виглядати молодшими свого віку – цілком реально, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. На загальний образ впливає зачіска, колір фарбування, вдало підібраний одяг та кольори, які додають шкірі сяйва.

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Які кольори здатні омолодити?

Дизайнер розповів про 5 кольорів, які зроблять молодшими та свіжішими мінімум на 10 років.

Лавандовий

Ніжний пастельний відтінок створює легкий ефект та приховує дрібні недоліки шкіри. Лавандовий красиво виглядає на світлошкірих дівчатах з блакитними чи сірими очима.

Світло-блакитний

Прохолодний відтінок чудово підходить жінкам з блакитними або зеленими очима, та зі світлим чи русявим кольором волосся.

Ніжно-рожевий та кораловий

Ці теплі та м’які кольори надають обличчю природного рум’янцю без макіяжу. Чудово пасує русявим, брюнеткам з карими очима. Одягаючи вбрання цих кольорів, можна зовсім не використовувати макіяж.

Молочний

Світлий і теплий відтінок добре відсвіжає будь-який образ. Гарно виглядає на дівчатах зі світлою шкірою, підходить брюнеткам, шатенкам з карими очима. Молочний робить образ ніжним та природним.

Андре Тан розповів про омолоджуючі кольори: дивіться відео

До слова, дизайнер рекомендує для дорогого вигляду біля басейну обирати головні убори з натуральних матеріалів, додавати до гардероба льон, шовк, бавовну, й використовувати пастельні відтінки.