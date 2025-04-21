5 кольорів, які зроблять весняний образ дорогим: візьміть на замітку

Колірні тренди досить часто змінюються, втім є кілька перевірених відтінків, на які можна покластися задля створення красивого сезонного гардероба. Деякі кольори є класичними й чудово підходять на весну, оскільки ідеально доповнюють приємну теплу погоду.

У 2025 році весняні модні колірні тенденції не відійшли від тих кольорів, до яких ми звикли й вважаємо позачасовими, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

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Стилісти визначили певні кольори, які виглядають надзвичайно висококласно й дорого. Вони мають чудовий вигляд, тож більшість модниць точно будуть носити ці відтінки до кінця літа.

Маслянистий

Відтінок розтопленого вершкового масла має ідеальний вигляд. За допомогою цього кольору можна створити чимало елегантних кольорів.

Оливковий

Яскраво-зелений колір може бути дещо кричущим, тому радимо обрати натомість оливковий відтінок. Колір вдало поєднується з багатьма іншими відтінками.

Екрю

Цей колір є не таким насиченим, як чистий білий, однак є ідеальним доповненням до базових відтінків з весняного гардероба. Можна носити цей колір з ніг до голови, щоб мати ефектний вигляд.

Світло-блакитний

Навесні світло-блакитний відтінок має свіжий вигляд, тому для того, щоб підкреслити образ, радимо обирати сорочку в цьому відтінку, або ж обирати основну річ в цьому кольорі.

Рожевий

Цей колір вже давно став синонімом весняного одягу. М’які пудрово-рожеві відтінки нададуть образу певної ніжності та легкості.

У 2025 році в моді будуть різноманітні моделі літнього взуття, які ідеально довершать сукні. Більше про них читайте в нашому матеріалі.