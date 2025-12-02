Губні помади, які безжально старять: уникайте їх після 25 років

Без помади складно уявити наш повсякденний макіяж, тому до цього косметичного продукту слід віднестися серйозно. Правильний відтінок надає обличчю молодості та свіжості, а поганий – миттєво зістарює.

Ніжний рожевий, персиковий чи ягідний відтінок здатен оживити риси обличчя, роблячи його відкритим та привабливим, пише 24 Канал з посиланням на Glam. Втім, після 25 років деяких помад чи олівців для губ краще уникати.

Читайте також Три найкрасивіші помади сезону: їх не можна пропустити

Які помади не варто використовувати після 25 років?

Візажисти застерігають, що деякі помилки у виборі кольору косметики здатні дійсно додати віку.

Темна помада чи олівець для губ

Олівець для губ потрібен для створення чіткого контуру губ та запобіганню розтікання помади. Однак дуже темний колір олівця підкреслить зморшки. Олівець потрібно обирати максимально наближений до відтінку помади та м’яко розтушовувати по контуру.

Правильно підібраним олівцем можна заповнити навіть більшу частину губ, щоб колір плавно поєднувався з помадою.

Занадто темний колір

Такі темні насичені відтінки як бордовий чи темно-коричневий – роблять губи візуально тоншими й сильно обтяжують риси обличчя. Світліші відтінки оживляють обличчя.



Темний колір сильно старить / Фото Freepik

Надмірно матова помада

Попри те, що матові помади виглядають стильно й довго тримаються, все ж таки їхній мінус полягає у тому, що вони підкреслюють сухість губ та роблять їх старшими на вигляд. Замість неї варто обрати зволожуючу помаду, яка не сушить губи.

Щоб помада трималася на губах якомога довше, спочатку нанесіть на губи бальзам та промокніть зайве серветкою. Далі розтушуйте олівець на губах, нанесіть помаду пензликом, притиснувши губи серветкою. Далі потрібно нанести економно ще один шар помади, щоб вона якомога довше сяяла.

До б'юті лайфхаків також належить збільшення губ, пише Who What Wear. Губи можна збільшити за допомогою помади. Ефект об’ємних губ створюється за допомогою контурування, використовуючи два відтінки олівців для губ та помади. Спочатку обведіть губи темним олівцем, потім заповніть світлішим тоном і нанесіть помаду на центр губ для максимального об'єму.

Які помилки в макіяжі старять?