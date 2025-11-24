Тіні для очей, що омолоджують: ідеальні кольори для жінок 50+

З віком шкіра повік змінюється. Вона стає тоншою, сухішою та чутливішою. Щоб трансформувати погляд – зробити його свіжішим та відкритішим, потрібно підібрати правильні тіні.

Візажисти кажуть, що після 50 років потрібно користуватися певними прийомами, які зможуть підкреслити природну красу й омолодити жінку, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

Які тіні обирати після 50 років?

Шкіра навколо очей з віком втрачає еластичність та вологу, тому варто віддавати перевагу тіням кремової чи кремово-пудрової формули. Вони легко наносяться й не осипаються.

Блискітки на повіках та металеві текстури здатні привернути увагу до нерівностей. А от ніжне перламутрове сяйво освіжає та омолоджує. Світлі тіні створять ефект гладкої та зволоженої повіки.

Для повсякденного макіяжу візажисти радять використовувати природні тони: пісочний, карамельний, рожево-бежевий, оливковий чи відтінок шампанського. Ці відтінки візуально піднімають повіку й роблять погляд відпочилим.

Правильна техніка нанесення – половина успіху. Матовий нейтральний відтінок потрібно наносити трохи вище природної складки. Внутрішній кутик ока варто зробити сяючим, щоб освіжити погляд, а тонка підводка зробить очі виразнішими.

Важливо, щоб тіні у макіяжі не стягували, не сушили й не скупчувалися в складках. Головне, щоб вони були легкими та світлими. Це допоможе створити сучасний омолоджуючий вигляд.

Візажисти радять жінкам після 40 років уникати яскравих та блискучих тіней, зокрема червоних та металізованих, які можуть візуально зістарити шкіру, пише She Finds. Рекомендується використовувати матові нюдові відтінки, такі як слонова кістка для світлої шкіри та мокко для темнішої, щоб створити природний вигляд.

Які ще є цікаві поради?