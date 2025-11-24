Омолаживающие тени для глаз: идеальные цвета для женщин 50+

С возрастом кожа век меняется. Она становится тоньше, суше и чувствительнее. Чтобы трансформировать взгляд и сделать его более свежим и открытым, нужно подобрать правильные тени.

Визажисты говорят, что после 50 лет нужно пользоваться определенными приемами, которые смогут подчеркнуть естественную красоту и омолодить женщину, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие тени выбирать после 50 лет?

Кожа вокруг глаз с возрастом теряет эластичность и влагу, поэтому стоит отдавать предпочтение теням кремовой или кремово-пудровой формулы. Они легко наносятся и не осыпаются.

Блестки на веках и металлические текстуры способны привлечь внимание к неровностям. А вот нежное перламутровое сияние освежает и омолаживает. Светлые тени создадут эффект гладкого и увлажненного века.

Для повседневного макияжа визажисты советуют использовать естественные тона: песочный, карамельный, розово-бежевый, оливковый или оттенок шампанского. Эти оттенки визуально приподнимают веко и делают взгляд отдохнувшим.

Правильная техника нанесения – половина успеха. Матовый нейтральный оттенок нужно наносить чуть выше естественной складки. Внутренний уголок глаза стоит сделать сияющим, чтобы освежить взгляд, а тонкая подводка сделает глаза более выразительными.

Важно, чтобы тени в макияже не стягивали, не сушили и не скапливались в складках. Главное, чтобы они были легкими и светлыми. Это поможет создать современный омолаживающий вид.

Визажисты советуют женщинам после 40 лет избегать ярких и блестящих теней, в частности красных и металлизированных, которые могут визуально состарить кожу, пишет She Finds. Рекомендуется использовать матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость для светлой кожи и мокко для темной, чтобы создать естественный вид.

Какие еще есть интересные советы?