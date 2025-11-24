Омолаживающие тени для глаз: идеальные цвета для женщин 50+
- Женщинам после 50 лет рекомендуется использовать кремовые или кремово-пудровые тени для глаз, чтобы избежать осыпания и подчеркнуть естественную красоту.
- Важно выбирать светлые, матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость или мокко, и избегать металлизированных и ярких цветов, которые могут состарить кожу.
С возрастом кожа век меняется. Она становится тоньше, суше и чувствительнее. Чтобы трансформировать взгляд и сделать его более свежим и открытым, нужно подобрать правильные тени.
Визажисты говорят, что после 50 лет нужно пользоваться определенными приемами, которые смогут подчеркнуть естественную красоту и омолодить женщину, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Читайте также Худший макияж для женщин после 50 лет: эти ошибки вас состарят
Какие тени выбирать после 50 лет?
Кожа вокруг глаз с возрастом теряет эластичность и влагу, поэтому стоит отдавать предпочтение теням кремовой или кремово-пудровой формулы. Они легко наносятся и не осыпаются.
Блестки на веках и металлические текстуры способны привлечь внимание к неровностям. А вот нежное перламутровое сияние освежает и омолаживает. Светлые тени создадут эффект гладкого и увлажненного века.
Для повседневного макияжа визажисты советуют использовать естественные тона: песочный, карамельный, розово-бежевый, оливковый или оттенок шампанского. Эти оттенки визуально приподнимают веко и делают взгляд отдохнувшим.
Правильная техника нанесения – половина успеха. Матовый нейтральный оттенок нужно наносить чуть выше естественной складки. Внутренний уголок глаза стоит сделать сияющим, чтобы освежить взгляд, а тонкая подводка сделает глаза более выразительными.
Важно, чтобы тени в макияже не стягивали, не сушили и не скапливались в складках. Главное, чтобы они были легкими и светлыми. Это поможет создать современный омолаживающий вид.
Визажисты советуют женщинам после 40 лет избегать ярких и блестящих теней, в частности красных и металлизированных, которые могут визуально состарить кожу, пишет She Finds. Рекомендуется использовать матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость для светлой кожи и мокко для темной, чтобы создать естественный вид.
Какие еще есть интересные советы?
Женщины после 60 лет чаще выбирают короткие стрижки из-за потери объема волос с возрастом. Асимметричный боб, классическое пикси и классический боб – это стрижки, которые омолаживают и легко ухаживают.
Чрезмерное количество пудры и четкий контур глаз могут создать эффект маски и уставшего вида, поэтому лучше использовать жидкие пудры и коричневые тени.
Частые вопросы
Почему важно выбирать правильные тени для женщин после 50 лет?
С возрастом кожа вокруг глаз теряет эластичность и влагу, поэтому правильные тени могут подчеркнуть естественную красоту и омолодить лицо - кремовые или кремово-пудровые тени легко наносятся и не осыпаются.
Какие цвета теней рекомендуют визажисты для женщин после 50 лет?
Визажисты советуют использовать естественные тона: песочный, карамельный, розово-бежевый, оливковый или оттенок шампанского - эти оттенки визуально приподнимают веко и делают взгляд отдохнувшим.
Какие техники нанесения теней рекомендуются для женщин старше 50 лет?
Матовый нейтральный оттенок нужно наносить чуть выше естественной складки, внутренний уголок глаза стоит сделать сияющим, а тонкая подводка добавит выразительности - важно, чтобы тени не стягивали, не сушили и не скапливались в складках.