Визажистка Кимберли Веймер рассказала об основных ошибках в нанесении теней, подводки и выборе текстур, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Эти несколько деталей могут испортить внешность.

Читайте также Как выглядеть моложе на 10 лет: секреты макияжа для женщин

Каких ошибок в макияже стоит избегать?

Темные тени на складке века

Со временем веки начинают нависать на глазах, поэтому темные тени лишь подчеркнут возраст. Вместо них лучше использовать нейтральные оттенки, чтобы сохранить открытый взгляд.

Неправильная стрелка

Визажистка советует красить веки подводкой правильно. Прорисовывать линию нужно от внутреннего угла глаза к внешнему.

Блестящие тени под бровями

Очень мерцающие текстуры выглядят старомодно и устарело. Лучше выбирать матовый цвет с добавлением более светлого оттенка во внутренний уголок глаза. Такое действие не перегрузит глаза.

Правила нанесения макияжа: смотрите видео

Сильно матовые или плотные тональные средства способны глубоко западать в морщины и подчеркивать сухость кожи. Вместо них стоит выбирать легкие ВВ-кремы. Слишком светлый консилер под глазами создаст неестественный эффект, поэтому наносить рекомендуется персиковые оттенки.

Пудру на лице также нужно наносить дозировано. Если кожа сухая, то лучше избегать ее в зоне щек и скул. Использовать средство стоит только в Т-зоне при необходимости.

К слову, женщинам после 50 лет лучше всего подходит сливовый оттенок подводки, вместо классического черного, пишет Vogue Spain. Сливовый оттенок подводки добавляет теплоты и выразительности глазам и подходит для разных цветов глаз. Часто сливовым цветом подводки пользуется королева Летиция.

Какие еще есть полезные советы?