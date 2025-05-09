Ці кольори волосся допоможуть приховати старіння та зморшки: жінки почнуть сяяти

Жінки у старшому віці за допомогою зачіски намагаються приховати недоліки, тому обирають певні стрижки чи кольори волосся, які омолоджують та маскують їхні зморшки. Фахівці розповіли про певні відтінки, які дають справді вражаючий результат.

З віком колір обличчя стає тьмянішим, а на шкірному покриві з’являються нерівності, які підкреслюють зморшки, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Кольори волосся, що омолоджують

Чим старшою стає людина, тим більше обличчя починає втрачати жир, а це призводить до запалості на щоках. Через стоншування шкіри знижується її еластичність, тому зморшки стають помітнішими.

До слова! Є кілька зачісок та стрижок, які надають зайвого віку. Їх краще уникати й не робити старшим жінкам. Більше про це в матеріалі.

Відсутність догляду за шкірою може зробити людину ще старшою. Також на загальний вигляд впливає й колір волосся.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Експерти рекомендують у старшому віці фарбувати волосся в карамельний, медовий чи золотистий відтінок. Ці кольори здатні чудово приховати ранні зморшки 40-річних жінок. Зазначені відтінки пом’якшать тон шкіри й нададуть природної теплоти.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Окрім того, візуально омолодити жінку можуть світлі відтінки, але експерти застерігають від платинового блонду, бо колір має неприродний вигляд й може зробити бліде обличчя.



Кольори волосся, які омолоджують / Фото Pinterest

Краще обирати тонкі кремові відтінки на кілька тонів світліші за природний колір чи додати медового, золотого або карамельного блонду. Від різких темних тонів варто відмовитися, оскільки вони лише старять. Також не зовсім доречним є яскравий колір волосся, особливо на жінках після 50 років.