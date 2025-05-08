Коли волосяні фолікули постійно тягнуться, то з часом це призводить до запалення й випадіння волосся, пише 24 Канал. Кожна дівчина могла помічати, як після тугих зачісок на гумці залишалося чимало обірваного волосся.

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Які зачіски не шкодять волоссю

Щоб запобігти проблемі випадіння й мати завжди здорове волосся, варто робити такі зачіски, які не пошкодять локони.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

Низький хвіст чи пучок

Така зачіска не тягне волосся й не створює зайвої напруги біля коріння. Для того, щоб волосся справді росло здоровим, краще використовуйте шовкову гумку, яка не буде перетискати пасма. Як альтернативу можна використовувати пучок, але зрідка, щоб сильно не заламувати волосся.

Коса

Вдома та навіть готуючись до сну – заплітайте не тугу косу. Трихологи навіть кажуть, що у косі корисно спати, оскільки під час сну розплетене волосся здатне сильно пошкоджуватися.

Зачіска з крабиком

Для зручності зберіть волосся й закріпіть його крабиком. Така зачіска швидка, зручна й безпечна. Можна збирати волосся у вертикальний пучок чи закріплювати крабиком передні пасма.

Уникайте тугих пучків на верхівці волосся й хвостів, які стискають волосся. Обмежте себе в щоденному накручуванні волосся плойкою й використанні лаку для пасм, оскільки це може лише шкодити волоссю.

До речі, нещодавно ми розповіли про 5 трендових зачісок та стрижок, які буде носити кожна модниця цього літа. Ці зачіски популярні серед зірок, таких як Гейлі Бібер і Хлої Кардашян, і підходять для різних типів волосся.