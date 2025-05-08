Когда волосяные фолликулы постоянно тянутся, то со временем это приводит к воспалению и выпадению волос, пишет 24 Канал. Каждая девушка могла замечать, как после тугих причесок на резинке оставалось немало оборванных волос.

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Какие прически не вредят волосам

Чтобы предотвратить проблему выпадения и иметь всегда здоровые волосы, стоит делать такие прически, которые не повредят локоны.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

Низкий хвост или пучок

Такая прическа не тянет волосы и не создает лишнего напряжения у корней. Для того, чтобы волосы действительно росли здоровым, лучше используйте шелковую резинку, которая не будет пережимать пряди. Как альтернативу можно использовать пучок, но изредка, чтобы сильно не заламывать волосы.

Коса

Дома и даже готовясь ко сну – заплетайте не тугую косу. Трихологи даже говорят, что в косе полезно спать, поскольку во время сна расплетенные волосы способны сильно повреждаться.

Прическа с крабиком

Для удобства соберите волосы и закрепите их крабиком. Такая прическа быстрая, удобная и безопасная. Можно собирать волосы в вертикальный пучок или закреплять крабиком передние пряди.

Избегайте тугих пучков на макушке волос и хвостов, которые сжимают волосы. Ограничьте себя в ежедневном накручивании волос плойкой и использовании лака для прядей, поскольку это может только вредить волосам.

Кстати, недавно мы рассказали о 5 трендовых причесок и стрижек, которые будет носить каждая модница этим летом. Эти прически популярны среди звезд, таких как Хейли Бибер и Хлои Кардашян, и подходят для разных типов волос.