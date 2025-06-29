Як легко повернути колір речам: ці поради гарантовано працюють

Часто кольорові речі можуть "вигорати". Особливо ця проблема поширена влітку, коли сонце дуже активне.

Також колір може ставати бляклим через жорстку воду, неправильне прання чи навіть зберігання. Якщо виникла така ситуація, викидати улюблений одяг не варто. У багатьох випадках колір можна повернути, пише 24 Канал.

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Є народні методи, які допоможуть розв'язати цю проблему. Проте при їх використанні треба бути обережним, особливо, коли йдеться про делікатні тканини.

Оцет з сіллю

У таз із теплою водою додайте 1 склянку оцту та 3 – 4 столові ложки солі.

Замочіть річ у цьому розчині на 30 – 60 хвилин.

Після цього прополощіть річ холодною водою.



Як прати речі, щоб вони не втратили колір / Фото Pexels

Кава або чай

Цей метод підійде виключно для речей темного кольору. Як ним скористатися:

Зваріть міцну каву або чорний чай.

Замочіть одяг у каві чи чаї на 1 годину.

Після замочування добре прополощіть вашу річ (без використання миючих засобів).

Перекис та сода

За допомогою цього методу можна легко відбілити річ, як це зробити:

Змішайте декілька ложок соди з перекисом 3%.

Додайте цю суміш у воду.

В цьому розчині замочіть річ на 2 години.

Після цього промийте одяг водою.

Зауважте! Повернути колір речам також можна за допомогою барвників, які продаються у спеціалізованому магазині.



Як зробити так, аби річ знову була яскрава / Фото Pexels

Як можна уберегти речі від "вигорання"

Речі можна уберегти від втрати кольору. Для цього потрібно: