Найкомфортніше літнє взуття: стильні босоніжки, які сподобаються всім

Взуття відіграє важливу роль в кожному образі, однак крім комфорту на перший план виходить індивідуальність. Чимало модних дівчат вже встигли продемонструвати красиві моделі взуття, які хочеться також додати у свій гардероб.

Влітку можна дозволити собі більше свободи й легкості, тому зручне взуття стає головною парою сезону, яка забезпечує гарний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. У моді цього року широкий вибір взуття, тож кожна модниця зможе обрати для себе те, що їй найбільше імпонує.

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Взуття з відкритим носком

Цей тип взуття тривалий час був забутий, але тепер знову стає актуальним. Гарно туфлі з відкритим носком пасують до суконь та спідниць. Виглядає взуття елегантно та невимушено.



Стильне взуття на літо 2025 / Фото Who What Wear

Босоніжки-стрінги

Улюблене взуття модниць 90-х років знову в моді. Дизайнери зробили ставку на мініатюрні підбори та витончені ремінці. Босоніжки підійдуть всім, хто любить мінімалізм.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Who What Wear

Прозорі пари

Взуття з прозорого пластику – ідеальна пара для тих, хто хоче додати родзинки своєму образу. Туфлі виглядають невимушено та ефектно.



Стильне взуття на літо 2025 / Фото Who What Wear

Ретро-кросівки

Кросівки в стилі ретро цього року переживають новий злет. Тепер взуття у стилі 70-х та 80-х років повертається з новим диханням. Поєднуються кросівки з будь-яким вбранням, тож стануть вигідною інвестицією у гардероб.



Модне взуття на літо 2025 / Фото Who What Wear

До слова, у нашому матеріалі ми розповіли про всі трендові купальники на літо, тому до них варто придивитися тим, хто ще планує відпустку й продовжує купальний сезон.