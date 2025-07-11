Летом можно позволить себе больше свободы и легкости, поэтому удобная обувь становится главной парой сезона, которая обеспечивает хороший вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. В моде этого года широкий выбор обуви, поэтому каждая модница сможет выбрать для себя то, что ей больше всего импонирует.

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Обувь с открытым носком

Этот тип обуви долгое время был забыт, но теперь снова становится актуальным. Хорошо туфли с открытым носком подходят к платьям и юбкам. Выглядит обувь элегантно и непринужденно.



Стильная обувь на лето 2025 / Фото Who What Wear

Босоножки-стринги

Любимая обувь модниц 90-х годов снова в моде. Дизайнеры сделали ставку на миниатюрные каблуки и изящные ремешки. Босоножки подойдут всем, кто любит минимализм.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Who What Wear

Прозрачные пары

Обувь из прозрачного пластика – идеальная пара для тех, кто хочет добавить изюминки своему образу. Туфли выглядят непринужденно и эффектно.



Стильная обувь на лето 2025 / Фото Who What Wear

Ретро-кроссовки

Кроссовки в стиле ретро в этом году переживают новый взлет. Теперь обувь в стиле 70-х и 80-х годов возвращается с новым дыханием. Сочетаются кроссовки с любым нарядом, поэтому станут выгодной инвестицией в гардероб.



Модная обувь на лето 2025 / Фото Who What Wear

К слову, в нашем материале мы рассказали о всех трендовых купальниках на лето, поэтому к ним стоит присмотреться тем, кто еще планирует отпуск и продолжает купальный сезон.