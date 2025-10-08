У моду вривається новий колір джинсів: їх обирають всі інстаграм-модниці
- Осінній тренд на коричневі джинси стає популярним серед модниць в соціальних мережах.
- Коричневі джинси добре поєднуються з різними стилями одягу та взуттям, пропонуючи численні можливості для стилізації.
Джинси вже давно стали для нас базовим елементом гардероба, який ми носимо цілий рік. А от осінь принесла нам цікавий тренд на джинси актуального кольору.
Поточний сезон потішив нас модою на вільні джинси із заниженою талією, джинси з прямими штанинами та із закоченим низом, а тепер з’явилася мода ще й на певний колір, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.
Який колір джинсів в моді восени?
Впродовж останніх кілька тижнів в соціальних мережах дівчата демонструють особливу любов до джинсів коричневого кольору. Вони підійдуть всім, хто хоче оновити свої образи, тим паче що цієї осені коричневий колір джинсів є номером один.
Ми звикли носити блакитні чи сині джинси, але коричневі джинси також виглядають досить цікаво. Восени вони ідеально поєднаються з коричневими кросівками, які є зараз дуже популярними. А ще їх можна носити із замшевими чоботами на підборах чи ковбойками.
Стилісти зазначають, що коричневі джинси гарно поєднаються з джинсовими куртками, класичними чи шкіряними тренчами, а також з пальтами. Під низ можна приміряти коричневі светри чи сорочки, щоб створити монохромний образ. Загалом можливостей для стилізації є численна кількість, тож коричневий варіант стане гарною альтернативою класичним синім джинсам.
Джинси коричневого кольору вже почали активно з’являтися в колекціях магазинів, тож радимо придбати зручну модель, а натхнення для поєднання з іншим вбранням варто шукати на теренах інстаграм-образів модних дівчат.
Українська стилістка у своєму інстаграмі розповіла про ще кілька трендових джинсів на осінь. За її словами, джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз залишаються на піку популярності. Також в моді будуть джинси з декоративними елементами. Завжди доречними будуть класичні прямі джинси, з підворотами, джинси-кльош та підкови.
Як виглядають модні джинси: дивіться відео
На які ще джинси звернути увагу?
Популярними залишаються широкі джинси, темний денім, джинси зі стрілками, прямі джинси та моделі з міксом фактур.
Кожен з цих стилів пропонує унікальні елементи, такі як накладні кишені, контрастні шви або поєднання різних тканин.
Часті питання
Які джинси стали модними цього сезону?
Цього сезону модними стали вільні джинси із заниженою талією, джинси з прямими штанинами та із закоченим низом.
Який колір джинсів є трендовим цієї осені?
Трендовим кольором джинсів цієї осені є коричневий. Він завоював популярність серед дівчат у соціальних мережах.
З чим можна поєднувати коричневі джинси?
Коричневі джинси можна поєднувати з коричневими кросівками, замшевими чоботами на підборах, джинсовими куртками, класичними чи шкіряними тренчами, а також з пальтами.