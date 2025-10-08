Джинси вже давно стали для нас базовим елементом гардероба, який ми носимо цілий рік. А от осінь принесла нам цікавий тренд на джинси актуального кольору.

Поточний сезон потішив нас модою на вільні джинси із заниженою талією, джинси з прямими штанинами та із закоченим низом, а тепер з’явилася мода ще й на певний колір, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також Які спідниці купити восени: 6 найстильніших варіантів на кожен день

Який колір джинсів в моді восени?

Впродовж останніх кілька тижнів в соціальних мережах дівчата демонструють особливу любов до джинсів коричневого кольору. Вони підійдуть всім, хто хоче оновити свої образи, тим паче що цієї осені коричневий колір джинсів є номером один.

Ми звикли носити блакитні чи сині джинси, але коричневі джинси також виглядають досить цікаво. Восени вони ідеально поєднаються з коричневими кросівками, які є зараз дуже популярними. А ще їх можна носити із замшевими чоботами на підборах чи ковбойками.

Стилісти зазначають, що коричневі джинси гарно поєднаються з джинсовими куртками, класичними чи шкіряними тренчами, а також з пальтами. Під низ можна приміряти коричневі светри чи сорочки, щоб створити монохромний образ. Загалом можливостей для стилізації є численна кількість, тож коричневий варіант стане гарною альтернативою класичним синім джинсам.

Джинси коричневого кольору вже почали активно з’являтися в колекціях магазинів, тож радимо придбати зручну модель, а натхнення для поєднання з іншим вбранням варто шукати на теренах інстаграм-образів модних дівчат.

Українська стилістка у своєму інстаграмі розповіла про ще кілька трендових джинсів на осінь. За її словами, джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз залишаються на піку популярності. Також в моді будуть джинси з декоративними елементами. Завжди доречними будуть класичні прямі джинси, з підворотами, джинси-кльош та підкови.

Як виглядають модні джинси: дивіться відео

На які ще джинси звернути увагу?