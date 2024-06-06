Користувач на ім'я anonymousfaerie поділився, що завжди більше обожнював лиходійок, аніж принцес. Саме тому він вирішив створити сукні, які б одягнули головні антагоністки всесвіту Disney й реальнім житті. Які вбрання найвідоміших лиходійок створили в мережі – далі в матеріалі.
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Круелла де Віль
Образ Круелли має особливу популярність, особливо після виходу фільму з Еммою Стоун. Штучний інтелект вважає, що головна антагоністка роману "101 Далматинець" мала б неймовірний вигляд у довгій червоній сукні з відкритими плечима.
Сукня Круелли де Віль / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мачуха Попелюшки
Напевно, кожен знає історію про Попелюшку. Мачуха, котра змусила падчерку робити хатні справи замість того, щоб поїхати на бал до Принца, могла б одягнути довгу бордову сукню з ефектним коміром.
Сукня мачухи Попелюшки / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Малефісента
Головна лиходійка історії про "Сплячу красуню", на думку ШІ, могла б одягнути довгу чорну сукню з фіолетовими вставками. Особливістю такого вбрання є різкі лінії, які нагадують чи то крило птаха, чи крило кажана.
Сукня Малефісенти / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мері Сандерсон
Лиходійку з історії "Фокус Покус" Мері Сандерсон ШІ також уявляє у бордовій сукні з корсетом і рукавами-ліхтариками. Вбрання декороване золотистими елементами, які надають образу вишуканості.
Сукня Мері Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мачуха Рапунцель
Лиходійка з "Рапунцель" має неймовірно вишукане вбрання, на думку ШІ. Так, головна антагоністка історії має бордову велюрову сукню з довгим подолом і подовженими рукавами. Вбрання декороване золотавими вензелями, які додають королівської розкоші.
Сукня мачухи Рапунцель / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Королева Чирв
Королева Чирв з "Аліси в країні чудес" також має червону сукню. ШІ створив вишуканий корсет, а також додав вставку з серцями, яка підкреслює те, що перед нами Королева Чирв.
Сукня Королеви Чирв / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Сара Сандерсон
Ще одна злодійка з "Фокус Покусу" має фіолетове вбрання. Сукня має простий, але разом з тим – вишуканий вигляд. Оздоблений вишуканий корсет гарно підкреслює фігуру, а рукави сукні – додають антагоністці ніжних рис.
Сукня Сари Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Урсула
Урсула з "Русалоньки" має чорну сукню з фіолетовим подолом. Низ сукні нагадує щупальця восьминога, а корсет підкреслює груди й плечі лиходійки.
Сукня Урсули / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Вініфред Сандерсон
Вініфред Сандерсон – третя лиходійка з "Фокус Покус". Її вбрання справді можна розглядати годинами, адже узор сукні має дуже складний візерунок. Сукня в пастельних відтінках оливково-болотного кольору з синіми вставками має королівський вигляд.
Сукня Вініфред Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Ізма
Ізма з мультфільму "Пригоди імператора" має вишукану чорну сукню, до речі, також з фіолетовими вставками. Вбрання підкреслює фігуру, а витонченості образу додають високі рукавички. Такий образ лиходійки точно не залишить нікого байдужим.
Сукня Ізми / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Кожна сукня, створена штучним інтелектом, ідеально відтворює натуру та характер лиходійок Disney. Достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, якій антагоністці належить вбрання.