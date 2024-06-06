Користувач на ім'я anonymousfaerie поділився, що завжди більше обожнював лиходійок, аніж принцес. Саме тому він вирішив створити сукні, які б одягнули головні антагоністки всесвіту Disney й реальнім житті. Які вбрання найвідоміших лиходійок створили в мережі – далі в матеріалі.

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Круелла де Віль

Образ Круелли має особливу популярність, особливо після виходу фільму з Еммою Стоун. Штучний інтелект вважає, що головна антагоністка роману "101 Далматинець" мала б неймовірний вигляд у довгій червоній сукні з відкритими плечима.



Сукня Круелли де Віль / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Мачуха Попелюшки

Напевно, кожен знає історію про Попелюшку. Мачуха, котра змусила падчерку робити хатні справи замість того, щоб поїхати на бал до Принца, могла б одягнути довгу бордову сукню з ефектним коміром.



Сукня мачухи Попелюшки / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Малефісента

Головна лиходійка історії про "Сплячу красуню", на думку ШІ, могла б одягнути довгу чорну сукню з фіолетовими вставками. Особливістю такого вбрання є різкі лінії, які нагадують чи то крило птаха, чи крило кажана.



Сукня Малефісенти / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Мері Сандерсон

Лиходійку з історії "Фокус Покус" Мері Сандерсон ШІ також уявляє у бордовій сукні з корсетом і рукавами-ліхтариками. Вбрання декороване золотистими елементами, які надають образу вишуканості.



Сукня Мері Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Мачуха Рапунцель

Лиходійка з "Рапунцель" має неймовірно вишукане вбрання, на думку ШІ. Так, головна антагоністка історії має бордову велюрову сукню з довгим подолом і подовженими рукавами. Вбрання декороване золотавими вензелями, які додають королівської розкоші.



Сукня мачухи Рапунцель / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Королева Чирв

Королева Чирв з "Аліси в країні чудес" також має червону сукню. ШІ створив вишуканий корсет, а також додав вставку з серцями, яка підкреслює те, що перед нами Королева Чирв.



Сукня Королеви Чирв / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Сара Сандерсон

Ще одна злодійка з "Фокус Покусу" має фіолетове вбрання. Сукня має простий, але разом з тим – вишуканий вигляд. Оздоблений вишуканий корсет гарно підкреслює фігуру, а рукави сукні – додають антагоністці ніжних рис.



Сукня Сари Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Урсула

Урсула з "Русалоньки" має чорну сукню з фіолетовим подолом. Низ сукні нагадує щупальця восьминога, а корсет підкреслює груди й плечі лиходійки.



Сукня Урсули / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Вініфред Сандерсон

Вініфред Сандерсон – третя лиходійка з "Фокус Покус". Її вбрання справді можна розглядати годинами, адже узор сукні має дуже складний візерунок. Сукня в пастельних відтінках оливково-болотного кольору з синіми вставками має королівський вигляд.



Сукня Вініфред Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Ізма

Ізма з мультфільму "Пригоди імператора" має вишукану чорну сукню, до речі, також з фіолетовими вставками. Вбрання підкреслює фігуру, а витонченості образу додають високі рукавички. Такий образ лиходійки точно не залишить нікого байдужим.



Сукня Ізми / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ

Кожна сукня, створена штучним інтелектом, ідеально відтворює натуру та характер лиходійок Disney. Достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, якій антагоністці належить вбрання.