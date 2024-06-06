Пользователь по имени anonymousfaerie поделился, что всегда больше обожал злодеек, чем принцесс. Именно поэтому он решил создать платья, которые бы одели главные антагонистки вселенной Disney и реальной жизни. Какие наряды самых известных злодеек создали в сети – далее в материале.
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Круэлла де Виль
Образ Круэллы имеет особую популярность, особенно после выхода фильма с Эммой Стоун. Искусственный интеллект считает, что главная антагонистка романа "101 Далматинец" выглядела бы невероятно в длинном красном платье с открытыми плечами.
Платье Круэллы де Виль / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Мачеха Золушки
Наверное, каждый знает историю о Золушке. Мачеха, которая заставила падчерицу делать домашние дела вместо того, чтобы поехать на бал к Принцу, могла бы надеть длинное бордовое платье с эффектным воротником.
Платье мачехи Золушки / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Малефисента
Главная злодейка истории о "Спящей красавице", по мнению ИИ, могла бы надеть длинное черное платье с фиолетовыми вставками. Особенностью такого наряда являются резкие линии, которые напоминают то ли крыло птицы, или крыло летучей мыши.
Платье Малефисенты / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Мэри Сандерсон
Злодейку из истории "Фокус Покус" Мэри Сандерсон ИИ также представляет в бордовом платье с корсетом и рукавами-фонариками. Наряд декорирован золотистыми элементами, которые придают образу изысканности.
Платье Мэри Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Мачеха Рапунцель
Злодейка из "Рапунцель" имеет невероятно изысканный наряд, по мнению ИИ. Так, главная антагонистка истории имеет бордовое велюровое платье с длинным подолом и удлиненными рукавами. Наряд декорирован золотистыми вензелями, которые добавляют королевской роскоши.
Платье мачехи Рапунцель / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Королева Чирв
Королева Чирв из "Алисы в стране чудес" также имеет красное платье. ИИ создал изысканный корсет, а также добавил вставку с сердцами, которая подчеркивает то, что перед нами Королева Чирв.
Платье Королевы Чирв / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Сара Сандерсон
Еще одна воровка из "Фокус Покуса" имеет фиолетовый наряд. Платье имеет простой, но вместе с тем – изысканный вид. Украшенный изысканный корсет хорошо подчеркивает фигуру, а рукава платья – добавляют антагонистке нежных черт.
Платье Сары Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Урсула
Урсула из "Русалочки" имеет черное платье с фиолетовым подолом. Низ платья напоминает щупальца осьминога, а корсет подчеркивает грудь и плечи злодейки.
Платье Урсулы / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Винифред Сандерсон
Винифред Сандерсон – третья злодейка из "Фокус Покус". Ее наряд действительно можно рассматривать часами, ведь узор платья имеет очень сложный узор. Платье в пастельных оттенках оливково-болотного цвета с синими вставками имеет королевский вид.
Платье Винифред Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Изма
Изма из мультфильма "Приключения императора" имеет изысканное черное платье, кстати, также с фиолетовыми вставками. Наряд подчеркивает фигуру, а изящества образу добавляют высокие перчатки. Такой образ злодейки точно не оставит никого равнодушным.
Платье Измы / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ
Каждое платье, создано искусственным интеллектом, идеально воспроизводит натуру и характер злодеек Disney. Достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, какой антагонистке принадлежит наряд.