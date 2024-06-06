Зловісний вишуканий образ: який би вигляд мали сукні головних лиходійок Disney
Джерело:BuzzFeed
Користувач мережі створив сукні лиходійок Disney. Неймовірно ефектні вбрання допоміг йому відтворити штучний інтелект.
Користувач на ім'я anonymousfaerie поділився, що завжди більше обожнював лиходійок, аніж принцес. Саме тому він вирішив створити сукні, які б одягнули головні антагоністки всесвіту Disney й реальнім житті. Які вбрання найвідоміших лиходійок створили в мережі – далі в матеріалі.
До теми Весільні сукні не лише для принцес: дизайнерка створила колекцію в естетиці лиходійок ДіснеюЗверніть увагу! Всі зображення згенеровані штучним інтелектом. Наступний контент має виключно розважальний характер. Зображення також створені з врахуванням упереджень й стереотипів, які зараз існують у моделях штучного інтелекту, і не повинні розглядатися як точні чи повні зображення людського досвіду.
Круелла де Віль
Образ Круелли має особливу популярність, особливо після виходу фільму з Еммою Стоун. Штучний інтелект вважає, що головна антагоністка роману "101 Далматинець" мала б неймовірний вигляд у довгій червоній сукні з відкритими плечима.
Сукня Круелли де Віль / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мачуха Попелюшки
Напевно, кожен знає історію про Попелюшку. Мачуха, котра змусила падчерку робити хатні справи замість того, щоб поїхати на бал до Принца, могла б одягнути довгу бордову сукню з ефектним коміром.
Сукня мачухи Попелюшки / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Малефісента
Головна лиходійка історії про "Сплячу красуню", на думку ШІ, могла б одягнути довгу чорну сукню з фіолетовими вставками. Особливістю такого вбрання є різкі лінії, які нагадують чи то крило птаха, чи крило кажана.
Сукня Малефісенти / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мері Сандерсон
Лиходійку з історії "Фокус Покус" Мері Сандерсон ШІ також уявляє у бордовій сукні з корсетом і рукавами-ліхтариками. Вбрання декороване золотистими елементами, які надають образу вишуканості.
Сукня Мері Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Мачуха Рапунцель
Лиходійка з "Рапунцель" має неймовірно вишукане вбрання, на думку ШІ. Так, головна антагоністка історії має бордову велюрову сукню з довгим подолом і подовженими рукавами. Вбрання декороване золотавими вензелями, які додають королівської розкоші.
Сукня мачухи Рапунцель / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Королева Чирв
Королева Чирв з "Аліси в країні чудес" також має червону сукню. ШІ створив вишуканий корсет, а також додав вставку з серцями, яка підкреслює те, що перед нами Королева Чирв.
Сукня Королеви Чирв / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Сара Сандерсон
Ще одна злодійка з "Фокус Покусу" має фіолетове вбрання. Сукня має простий, але разом з тим – вишуканий вигляд. Оздоблений вишуканий корсет гарно підкреслює фігуру, а рукави сукні – додають антагоністці ніжних рис.
Сукня Сари Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Урсула
Урсула з "Русалоньки" має чорну сукню з фіолетовим подолом. Низ сукні нагадує щупальця восьминога, а корсет підкреслює груди й плечі лиходійки.
Сукня Урсули / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Вініфред Сандерсон
Вініфред Сандерсон – третя лиходійка з "Фокус Покус". Її вбрання справді можна розглядати годинами, адже узор сукні має дуже складний візерунок. Сукня в пастельних відтінках оливково-болотного кольору з синіми вставками має королівський вигляд.
Сукня Вініфред Сандерсон / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Ізма
Ізма з мультфільму "Пригоди імператора" має вишукану чорну сукню, до речі, також з фіолетовими вставками. Вбрання підкреслює фігуру, а витонченості образу додають високі рукавички. Такий образ лиходійки точно не залишить нікого байдужим.
Сукня Ізми / Фото згенероване anonymousfaerie за допомогою ШІ
Кожна сукня, створена штучним інтелектом, ідеально відтворює натуру та характер лиходійок Disney. Достатньо лише одного погляду, щоб зрозуміти, якій антагоністці належить вбрання.