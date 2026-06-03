Вбрання вдало підкреслило природну елегантність королеви та її витончений стиль. Про це написало видання Women's Wear Daily.

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Летиція постала у сукні міді на запах із рукавами три чверті від бренду & Other Stories. Вбрання вирізнялося елегантним V-подібним вирізом і поясом на талії, який додавав силуету жіночності. Образ королева доповнила бежевими шкіряними туфлями на підборах від того ж бренду.

З прикрас Її Величність обрала лаконічні золоті сережки-кільця від Gold & Roses.

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Макіяж був виконаний у нюдових відтінках із виразним акцентом на очах у техніці smoky eyes, а волосся вклали легкими хвилями.

Королева Летиція / Фото Getty images

Того ж дня в Лондоні принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці з нагоди 125-річчя організації Cancer Research UK, яка займається дослідженням раку.

Для заходу вона одягнула романтичну червону сукню міді з принтом сердець від американського бренду Rodarte.

Образ принцеса доповнила червоною сумочкою Miu Miu та класичними червоними туфлями Gianvito Rossi.

Із прикрас Її Високість обрала кольє з рубіном і сережки з діамантами.

Кейт Міддлтон / Фото Getty images

Вийшов простий, але дуже гармонійний і елегантний образ.