Вбрання вдало підкреслило природну елегантність королеви та її витончений стиль. Про це написало видання Women's Wear Daily.
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Летиція постала у сукні міді на запах із рукавами три чверті від бренду & Other Stories. Вбрання вирізнялося елегантним V-подібним вирізом і поясом на талії, який додавав силуету жіночності. Образ королева доповнила бежевими шкіряними туфлями на підборах від того ж бренду.
З прикрас Її Величність обрала лаконічні золоті сережки-кільця від Gold & Roses.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Макіяж був виконаний у нюдових відтінках із виразним акцентом на очах у техніці smoky eyes, а волосся вклали легкими хвилями.
Королева Летиція / Фото Getty images
Того ж дня в Лондоні принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала прийом у Сент-Джеймському палаці з нагоди 125-річчя організації Cancer Research UK, яка займається дослідженням раку.
- Для заходу вона одягнула романтичну червону сукню міді з принтом сердець від американського бренду Rodarte.
- Образ принцеса доповнила червоною сумочкою Miu Miu та класичними червоними туфлями Gianvito Rossi.
- Із прикрас Її Високість обрала кольє з рубіном і сережки з діамантами.
Кейт Міддлтон / Фото Getty images
Вийшов простий, але дуже гармонійний і елегантний образ.