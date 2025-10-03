Королева Летиція відвідала церемонію вручення нагород ЮНІСЕФ у Мадриді. Для публічного виходу знаменитість обрала красиве вбрання класичного крою в яскравому кольорі.

Королева Іспанії Летиція є улюбленицею мільйонів жінок, пише 24 Канал з посиланням на Woman Magazine. Її Величність любить мінімалістичне вбрання й залюбки приміряє на собі демократичні речі з масмаркету. Своїми виходами вона вчить жінок, як можна ефектно виглядати після 50 років.

Як виглядала королева Летиція?

Дружина короля Іспанії одягнула красиву шовкову блузу з драпіруванням на руках в рожевому відтінку. Королева Летиція доповнила образ шкіряною спідницею з розрізом. Монохромні образи завжди виглядають дорого та розкішно, тож Її Величність продемонструвала, як з базових речей можна створити елегантний вихід.

Образ знаменитості доповнили бежеві туфлі-човники на невеликих підборах. Летиція довершила образ золотистими сережками, а волосся, як завжди, залишила хвилястим.

Королева завжди виступає за елегантність. Вона носить штанні костюми, спідниці-олівці чи сукні-міді. Дружина короля любить часом одягнути яскраві речі, щоб освіжити свій образ.

Досить часто вона з’являється на публічних заходах в речах від від Zara, Massimo Dutti та Uterque. Це вбрання Летиція комбінує з відомими брендами, підтримуючи іспанських дизайнерів.



Красивий вихід королеви Летиції / Фото Getty Images

Напередодні королева Летиція продемонструвала ще один монохромний образ, пише Harper's Bazaar. Вона одягнула бездоганний костюм, що складався з білого жакета й штанів, доповнивши образ трендовими туфлями Мері Джейн з ремінцями.

